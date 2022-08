Sjokktap for Mol og Sørum – røk ut i dramatisk semifinale

– Det var tungt. De ligger foran oss hele tiden og vi klarte ikke få taket på dem. I tiebreaket ligger vi bak og må kjempe for hvert poeng. Det er tungt, men de spiller en kjempegod kamp. Vi kommer til å ha mange stygge oppgjør med dem i fremtiden, sier Mol til NRK etter kampen.

Det var den svenske duoen David Åhman (20) og Jonatan Hellvig (20) som ble for sterke for de regjerende EM-, VM- og OL-vinnerne.

Nå venter bronsefinale mot Polen.

– Det er litt krampetendenser. Vi skal spille en kamp til, og forhåpentligvis tar vi medalje. Det er tungt å gå tomhent hjem, sier Mol.

Sørum innrømmer at det er litt tungt å tenke på at de senere søndag skal spille bronsefinale.

– Det blir grusomt. Jeg orker ikke tenke på det nå. Jeg må få i meg mat og drikke og slappe av litt, det er ikke så lenge til, sier Sørum.

SEIRET: Den svenske duoen Jonatan Hellvig (t.v.) og David Åhman vant i semifinalen i München. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vår beste kamp noensinne

Svenskene er naturligvis mer fornøyde etter søndagens finale.

– Vårt første mål var å ta seg videre fra gruppen. Så vant vi neste kamp og neste kamp, og så kom vi hit, sier David Åhman.

– Det var kanskje vår beste kamp noensinne, sier Jonatan Hellvig.

Mol og Sørum vant andre sett, men de tapte altså første og siste.

Mol har siden starten av mesterskapet slitt med sykdom, og han har hatt influensalignende symptomer i forkant av mesterskapet, med blant annet slimhoste.

Men det var ingenting i veien med svenskene. Blant annet da svenskene gikk opp i ledelsen 16-14 ble han mektig imponert over duoen da de rettet inn en vanskelig ball.

– Det er helt vanvittig at de får denne ballen opp igjen, sa Høidalen.

BARE NESTEN: Anders Mol (på bildet) og Christian Sørum måtte seg seg slått av to svenske 20-åringer. Foto: Lise Åserud / NTB

Det andre settet var høydramatisk, og på et tidspunkt hadde nordmennene hentet seg inn til 17-17.

Det så svært vanskelig ut å vinne andre sett da svenskene tok ledelsen ved hjelp av serveess.

Men Mol ville ikke være dårligere og snudde kampen til Norges favør igjen etter serveess.

– Jeg tror nesten ikke det jeg ser, utbrøt Høidalen.

– Håper de har hjertestarter

Han som trolig var blant de mest nervøse på stadion, var trener Kåre Mol.

– Jeg håper de har hjertestarter på tribunen. Det er et vanvittig nivå. Jeg nyter det på en måte, sa Mol, som også er faren til Anders Mol.

Svenskene tok også føringen i det tredje settet.

– Jeg har kommentert så mange kamper med dem, og det er ikke ofte jeg sitter med følelsen at motstanderen er best, men svenskene spiller på et nivå som er vanskelig å beskrive her, kommenterte Høidalen.

Og det ble utrolig jevnt i tredje sett, men 20-åringene fra Sverige gikk seriende ut av semifinalen.

– Ingen tvil om at svenskene har gjort hjemmeleksen sin, sa Høidalen etter kampen var ferdig.

Før søndagens semifinale hadde Mol og Sørum vunnet 30 strake EM-kamper.