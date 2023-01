Sjokkert etter NRKs kartlegging – hele landslaget tjener en tiendedel av Klæbo

– Det er jo litt stusslige premiepenger. Absolutt, sier Ragne Wiklund.

Den norske skøytestjernen er inne i sin hittil beste sesong i karrieren. 22-åringen har vunnet to verdenscupløp, vært på pallen i ytterligere tre løp og tok i forrige uke sølv i allround-EM som første norske kvinne.

Resultatet av det: 10.800 amerikanske dollar, tilsvarende 107.784 norske kroner.

– Det er for så vidt godt at jeg studerer ved siden av. Hovedgrunnen til at jeg går på skøyter er jo ikke for premiepengene, men det er veldig kjipt at det er slik, sier hun til NRK i forbindelse med en isøkt på Frogner stadion.

SKØYTESTJERNE: Ragne Wiklund. Foto: Geir Olsen / NTB

Wiklund er den eneste norske kvinnen som har gått inn premiepenger i verdenscupen og EM til nå denne sesongen. På herresiden har flere markert seg, men det totale beløpet er rett i overkant av 90.000 kroner.

Totalt har de norske skøyteløperne dermed sikret seg premiepenger til en verdi av 20.000 amerikanske dollar – 199.600 norske kroner med dagens kurs.

Det er til sammenligning for eksempel bare en tiendedel av premiepengene til Johannes Høsflot Klæbo denne sesongen. Langrennsstjernen har innkassert 1.985.000 kroner etter en strålende start på sesongen.

Premiepengene til norske utøvere i vinter Ekspandér faktaboks Langrenn: 9.376.000

Alpint: 7.963.000

Skiskyting: 6 856 000

Hopp: 3.921.000

Kombinert: 1.609.000

Skøyter: 200.000 Rundet av til nærmeste tusen. Tatt utgangspunkt i følgende valutakurser:

1 amerikansk dollar = 9,99 norske kroner

1 euro = 10,75 norske kroner

1 sveitsisk franc = 10,71 norske kroner

– Det er i hvert fall trist. Det føles veldig urettferdig, for resultatene vi har prestert i år har vært helt vanvittige. Vi er et veldig sterkt lag som har prestert jevnt over veldig, veldig bra. Da er det ekstra kjipt at vi er i den posisjonen vi er i, sier Wiklund om sammenligningen med skistjernen.

– Jeg visste ikke at det var så store forskjeller. Jeg synes det er litt sjokkerende egentlig. Det var større forskjell enn jeg hadde trodd, sier skøytelandslagets utøverrepresentant, Henrik Fagerli Rukke.

OVERRASKET: Henrik Fagerli Rukke ble overrasket da han fikk se hvor stor forskjell det er mellom idrettene. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Under fattigdomsgrensen

Tour de Ski-vinner Klæbo er på ingen måte unik. Totalt tolv norske langrennsløpere har hver for seg gått inn over 200.000 kroner og samlet har norske langrennsløperne tjent 9,4 millioner i premiepenger i verdenscupen denne sesongen.

NRK har gått gjennom pengepremiene i langrenn, skiskyting, alpint, kombinert, skøyter og hopp så langt denne sesongen. Ni norske utøvere har allerede tjent inn mer enn én millioner norske kroner.

Se oversikt i faktaboksen under:

Norske utøvere med mest premiepenger Ekspandér faktaboks Aleksander Aamodt Kilde (alpint) - 2.714.000 kroner

Halvor Egner Granerud (hopp) - 2.244.000 kroner

Johannes Høsflot Klæbo (langrenn) - 1.985.000 kroner

Johannes Thingnes Bø (skiskyting) - 1.966.000 kroner

Lucas Braathen (alpint) - 1.830.000 kroner

Henrik Kristoffersen (alpint) - 1.704.000 kroner

Sturla Holm Lægreid (skiskyting) - 1.344.000 kroner

Pål Golberg (langrenn) - 1.028.000 kroner

Tiril Udnes Weng (langrenn) - 1.023.000 kroner Rundet av til nærmeste tusen. Toppnoteringene for de ulike kjønnene i idrettene som ikke nevnt: Kombinert, herrer: Jarl Magnus Riiber - 510.000 kroner

Kombinert, kvinner: Gyda Westvold Hansen - 283.000 kroner

Hopp, kvinner: Anne Odine Strøm - 280.000 kroner

Skiskyting, kvinner: Ingrid Landmark Tandrevold - 698.000 kroner

Alpint, kvinner: Ragnhild Mowinckel - 399.000 kroner Tatt utgangspunkt i følgende valutakurser:

Ved siden av skøytekarrieren studerer Wiklund ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Jeg må jo bo hjemme hos mor og far da. Nå studerer jeg ikke fulltid, så jeg har heller ikke fullt studielån. Det er jo det jeg måtte ha levd på. Jeg får det til å gå rundt, så det er for så vidt greit. Men jeg tror ikke det er like gøy om fem år. Nå er jeg student og kan føle meg som en vanlig fattig student, sier hun.

På spørsmål om hva Wiklund og miljøet må gjøre for å få mer penger til skøytesporten, svarer hun:

– Vi må fortsette å levere gode resultater, stille opp og være mer synlige. Prøve å vise hvor fin idrett vi har.

Generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Håkon Dahl, vedgår at situasjonen ikke er enkel.

– Det er lite premiepenger å få i de internasjonale konkurransene og vi har ikke enormt med penger i forbundet for å kompensere for det heller. Å være skøyteløper er ikke noe lukrativt økonomisk, sier han.

– Hun har hatt pallplasseringer i alle verdenscuphelgene og tok nå sist et EM-sølv. Likevel er det drøyt 100.000 kroner i premiepenger, og så får hun 120.000 fra Olympiatoppen i stipend. Da er hun fortsatt under fattigdomsgrensen i Norge. Det er jo ganske brutalt, sier Dahl.

VERDENSTOPPEN: Ragne Wiklund har etablert seg blant verdens beste skøyteløpere de siste årene. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Wiklund er én av flere norske skøyteløpere som får A-stipend fra Olympiatoppen på 120.000 kroner. Det betales ut i sin helhet til de som tjener under 500.000 kroner i året.

Selv om Wiklund har vært i verdenstoppen de siste tre sesongene og er regjerende verdensmester på 1500 meter, har hun ikke blitt rik på skøytesporten.

NRKs gjennomgang av de siste tre sesongene viser at hun har gått inn rett i underkant av en halv million i premiepenger totalt fra verdenscup og internasjonale mesterskap.

30. plass i Kitzbühel gir mer enn skøyteseier

For skøyteløperne er det 15.000 norske kroner for hver verdenscupseier.

I tillegg er det kun pengepremier til de tre første i hver verdenscupkonkurranse, noe som også er utslagsgivende for at majoriteten av de norske skøyteløperne står med null i premiepenger så langt denne sesongen.

Først i allround-VM/sprint-VM og i verdenscupen sammenlagt er det premiepenger også for de som ender utenfor topp tre.

Til sammenligning gir en ordinær verdenscupseier i skiskyting 162 000 kroner, mens det er 161.000 kroner til vinneren i langrenn. Da er det premiepenger til henholdsvis de 30 beste og de 20 beste i hvert renn.

I alpint er det minimum 538.000 norske kroner til vinneren. I de tre rennene i Kitzbühel er det hele 1.075.000 norske kroner til vinneren i hvert av rennene og en 30. plass der gir 16.125 kroner – altså mer enn en verdenscupseier for skøyteløperne.

VERDIFULLT: Aleksander Aamodt Kilde vant utfor i Kitzbühel i fjor. Foto: JOHANN GRODER / AFP

Med både VM og et par verdenscuphelger igjen, kan de norske skøyteløperne tjene mer før sesongslutt. Wiklund leder for tiden langdistansecupen og kan potensielt vinne 160.000 norske kroner om hun holder ledelsen hele veien inn.

– De på aller høyeste nivå får det til å gå rundt ganske greit, men det er ingen millionlønninger på noen av dem i det hele tatt. Så sitter vi fleste og får det så vidt til å gå rundt hvert år. Mange av oss bor hjemme og mange av oss sliter med å få kjøpt leiligheter, få flyttet ut og generelt startet litt på livet. Man får ikke spart noe pensjon og det er mange av oss som sliter, sier utøverrepresentant Rukke.