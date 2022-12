Sjeflegen på Olympiatoppen lønnes av Qatar

– Man kan undre seg hvorfor en nordmann stiller seg i en sånn situasjon. Hvis han blir betalt av et sånt regime, må jeg si jeg synes at det er litt suspekt å stille opp i en sånn sammenheng, sier Odd Arne Daljord.

Han er idrettslege på Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI) og snakker om sjeflegen på Olympiatoppen, Roald Bahr.

Bahr har i ti år vært tilknyttet Aspetar, et medisinsk senter tilknyttet Aspire Academy i Doha. Han er lønnet av Aspire Zone Foundation, et selskap stiftet av den forrige emiren av Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, i 2008.

IDRETTSLEGE: Odd Arne Daljord Foto: Norges Idrettsmedisinske Institutt

– Hadde jeg fått 10 millioner, så hadde jeg takket nei, sier Daljord.

Bahr: – Jeg er stolt over å kunne bidra

Roald Bahr leder altså den medisinske avdelingen på Olympiatoppen. Han er også leder av en forskningsgruppe i regi av Aspetar. Han har ansvaret for en forskningsgruppe på tre personer som har som formål å forebygge skader og sykdom blant idrettsutøvere. Bahr har jobbet ved Aspetar siden 2012 og anslår han er i Qatar 5–6 ganger i året.

– Aspetar er blant verdens ledende idrettsmedisinske sentre, uten tvil. Sykehusets satsing på forskning og utdanning har bl.a. ført til at senteret er utvalgt av IOC som et av deres 11 IOC Research Centers for the Prevention of Injury and Illness, skriver Bahr i en e-post til NRK.

Bahr ønsker ikke svare direkte på kritikken fra Daljord.

Tidligere har også fysioterapeut Stig Sodeland stilt spørsmål ved Norges tilknytning til Aspetar. I likhet med Daljord ville ikke Sodeland tatt en jobb i Qatar.

– Jeg tenker at det er uheldig at norske og utenlandske forskere/leger/fysioterapeuter blir Aspetars ansikt utad. Jeg ser på det som idrettsmedisinsk vasking. I utgangspunktet var jeg positiv til Aspetar og at de la til rette for forskning, men sett i lys av korrupsjonsanklager og brudd på menneskerettigheter så synes jeg vi ikke bør være representert der, sier Sodeland til NRK.

GIGANTANLEGG: Aspire Academy har syv utendørsbaner i tillegg til store treningsfasiliteter innendørs. Foto: MOHAMMED DABBOUS / Reuters

Bahr jobber altså for sykehuset tilknyttet Aspire, ikke på selve treningsanlegget. Aspire og Aspetar har samme eier, Aspire Zone Foundation, som eies av Qatar. Bahr bekrefter til NRK at det er Aspetar som betaler for jobben han gjør, men ønsker ikke å si hvor mye han får betalt.

– Du er leder av helseavdelingen til OLT og jobber også for Aspire Zone Foundation som ble grunnlagt av emiren av Qatar i 2008. Det har vært mye kritikk av Qatar de siste årene, også fra norsk idrett. Har du gjort deg noen tanker rundt det å jobbe for både norsk idrett og Qatar samtidig?

– Jeg er stolt over å ha kunnet bidra som forsker til utvikling av ny og viktig idrettsmedisinsk kunnskap, til beste for idretten og utøverne, i både Qatar og Norge. Jeg har selvsagt fulgt diskusjonen i Norge og andre vestlige land om boikott, skriver Bahr og legger til:

– Personlig har jeg liten tro på boikott som virkemiddel; jeg tror på dialog. Det positive ved et arrangement som fotball-VM er at søkelyset på menneskerettigheter internasjonalt gir drahjelp til de mange progressive lederne som arbeider for et moderne Qatar, flere av dem i ledende roller ved Aspetar.

TOPPIDRETTSSJEF: Tore Øvrebø. Foto: Vidar Ruud / NTB

Tore Øvrebø er toppidrettssjef og leder Olympiatoppen. Han er klar over Bahrs tilknytning til Aspetar, men har ikke sett noen problemer med det.

– Bahr er en av verdens fremste idrettsmedisinere, og har ulike jobber og oppdrag i egenskap av sin kompetanse. At en av hans roller er å lede Aspetar Sports Injury and Illness Prevention Programme, vurderer Olympiatoppen som faglig relevant og uttrykk for at Bahr besitter en unik kompetanse innenfor idrettsmedisin. Olympiatoppen har ingen innvendinger til Bahrs roller, hverken nasjonalt eller internasjonalt, skriver Øvrebø i en e-post til NRK.

Ble brukt for å sikre Qatar VM

Manchester United, PSG og Bayern München. Erling Braut Haaland, Lionel Messi, Pelé og David Beckham. Det er store navn og klubber som har besøkt Aspire Academy i Doha de siste årene.

GIGANTANLEGG: Aspire Academy har syv utendørsbaner i tillegg til store treningsfasiliteter innendørs. Foto: Anonymous / AP

Rett utenfor den ene VM-stadion ligger akademiet. Med en full fotballbane innendørs, utallige utendørsbaner, førsteklasses treningsanlegg, overnattingsmuligheter og verdensledende medisinsk hjelp, er det kanskje ikke så rart at verdens beste lag og klubber vil trene der, i utkanten av Doha.

Men hva har dette med VM å gjøre? Jo, Aspire spilte en viktig rolle for at Qatar i det hele tatt skulle få mesterskapet.

– Listen av folk som har hjulpet Qatar, snakket pent om Qatar i bytte mot noe, den er veldig lang. De har også blitt utnyttet, men mange har latt seg utnytte, akkurat som fotballen, sier journalist og kommentator for svenske Fotbollskanalen, Olof Lundh.

I 2012 fikk Michael Garcia i oppgave å lage en rapport om VM-tildelingene til Russland og Qatar. Begge de to mesterskapene ble tildelt i 2010 og ryktene om korrupsjon svirret i mediene og befolkningen.

UNITED: Sir Alex Ferguson snakker med en ansatt på Aspire Academy i forbindelse med at Manchester United var der på treningsopphold i 2010. Foto: FADI AL-ASSAAD / Reuters

I 2014 ble rapporten overlevert til Fifa, men hele rapporten ble først publisert for offentligheten i 2017.

Rapporten har gått i dybden på korrupsjonsanklager og skittent spill i forbindelse med tildelingene. Den har et eget kapittel om Aspire og hvordan treningsanlegget ble brukt for å sikre Qatar VM-stemmer.

– Det er bevis på at Qatar brukte en strategi som i det minste vurderte å rette midler fra Aspire mot land som hadde stemmerett i Fifa-styret, konkluderer rapporten.

Når Bahr får spørsmål om han opplever at Aspire er en del av sportsvaskingen til Qatar, svarer han følgende:

– Det er ingen tvil om at idrettsarrangement og de mange idrettsanleggene, inkludert anleggene ved Aspire, brukes som aktive virkemiddel for å vise frem landet. Hvordan Aspire har jobbet og jobber for å promovere Qatar eller idrettsanleggene, vet jeg ikke. Jeg jobber ikke der, men på sykehuset Aspetar, skriver Bahr.

Haaland om Aspire: – Jeg kommer tilbake

Aspire i Qatar bygget også opp et nettverk av de beste ekspertene i verden. I samarbeid med det private sykehuset Aspetar, har flere av verdens beste fotballspillere vært på opptrening eller fått medisinsk behandling der.

OPPTRENING: Erling Braut Haaland var på opptrening på Aspire og Aspetar i desember 2020. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

I 2020 var også Erling Braut Haaland der. I et intervju lagt ut på Aspetars sider, sier han blant annet:

– Jeg ville finne det beste stedet for opptreningen. Vi fant ut at Qatar var det beste stedet. Fasilitetene og de ansatte jeg har møtt har vært utrolige. Jeg kommer tilbake snart, jeg har trent bra her, sier Haaland.

NRK oppsøkte Aspire tidligere i VM. Vi hadde en avtale om å få en omvisning på området og gjøre et intervju med en representant for Aspire.

STOPPET: NRK hadde en avtale om å få omvisning på Aspire under VM. En vakt stoppet oss før vi kom så langt. Foto: Alem Zebic / NRK

I det NRK ankom og rigget seg til, kom representantene fra Aspire og møtte oss. Som så mange ganger før i Qatar, får vi beskjed om at vi ikke kan filme og at vi må ha en skriftlig tillatelse før vi kan filme og gjøre intervjuer.

Muntlige avtaler med en representant fra Aspire var altså ikke nok. Vi måtte sende en e-post. Det gjorde vi samme dag. Til tross for gjentatte purringer og lovnader om svar, har vi ikke fått svar på våre spørsmål.