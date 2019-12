Sjåstad Christiansen slakter egen sesongstart – frykter verdenscupplassen ryker

– Den har vært begredelig rett og slett. Det har vært mange dårlige prestasjoner fra min side. Jeg vet at jeg må skjerpe meg for å henge med de andre og få være med videre. Det er sånn toppidretten er, den er brutal og ærlig, og det er derfor vi både hater og elsker skiskyting, sier Christiansen om sin sesongstart til NRK.

For med unntak av tredjeplassen på åpningsdistansen i Østersund, singel blandet stafett med Marte Olsbu Røiseland, har ikke Christiansen fått det til.

– Det har blitt en del skjenneprekener fra Siegfried Mazet, for å si det sånn. Han har sagt «i morgen eller aldri, Vetle», så det bør bli fult hus snart, forteller Christiansen.

– Har ikke klippekort

Tre, én, to og fem. Det er antallet bom Christiansen har skutt på fire første individuelle konkurransene. Det har resultert i plasseringene: 45,31,22 og 31.

MÅ HEVE SEG: Mazet er klar på at Christiansen må heve seg på skytebanen. Foto: Lise Åserud

– Med dårlige resultater så har man ikke et klippekort på laget, det er jeg fullstendig klar over. Det er litt deilig og, det er sånn det skal være, at det banker på gutter bakfra. Så det må presteres, sier skiskytteren.

Og akkurat det har han fått beskjed om av landslagstrener Siegfried Mazet også.

– Jeg har ikke kjeftet på ham, det er mulig han opplevde det slik, men både jeg og han forventer mer. For han har aldri før vært så sterk på skyting i løpet av sommeren, forteller landslagstreneren til NRK.

Og franskmannen er klar på at Christiansen frykt for å miste plassen, er reell.

– Hvis denne perioden med dårlig skyting fortsetter over en lengre periode, så kan det skje. Samtidig er det slik at når vi sender utøvere fra elitelaget til IBU-cup, så er det noen som tror at det er en straff. Det er det ikke. Det er for at man skal ta ett steg tilbake, og bygge seg opp igjen, forteller Mazet.

SEIER: Christiansen tok i fjor sin aller første verdenscupseier under sprinten i Soldier Hollow. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Jeg kom litt skjevt ut

For mens elitelaget reiser rundt på verdenscup, går andre løpere bra i IBU-cupen. Blant annet ble Lars Helge Birkeland, senest i dag, nummer tre.

Men allerede torsdag får Christiansen en ny sjanse, når skiskyttersirkuset inntar Frankrike og Annecy. Og skiskytteren tror han vet grunnen til at det har sviktet på standplass.

STANDPLASS: Spesielt på standplass har det vært kant ut for Christiansen. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg føler jeg kom litt dårlig i gang i år da jeg ble syk rundt siste samling og åpningsrennet. Da fikk jeg kanskje ikke like mange hardøkter med skyting og gjennomkjøringer som jeg burde ha hatt, forteller han.

Mazet som tidligere var landslagstrener for Martin Fourcade og det franske laget. Tror Christiansen mister fokus på arbeidsoppgaver.

– Du vet at du kan gjøre det, men du klarer det ikke. Du tenker på pallen, men med den forventningen, er du to skritt foran det du egentlig gjør. Det viktige for han er å omme seg tilbake i nuet, og tenke på avtrekkeren og sikte. Pallen er en konsekvens av det du gjør akkurat nå, forklarer franskmannen.