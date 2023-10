Søndagens nederlag på Ullevaal stadion innebærer nemlig at Norge ikke lenger har mulighet til å bli blant de to beste i kvalifiseringsgruppa, uansett hvordan det går i den siste kampen mot Skottland.

Det gikk ikke lang tid fra kampslutt til Spania-midtstopper Aymeric Laporte fant fra telefonen og ga Haaland tyn på X/Twitter.

Laporte spilte i Manchester City da Haaland signerte for klubben i fjor, og skrev da: «Glad for at jeg ikke skal løpe etter denne karen de neste par årene».

Søndag kveld måtte han løpe etter Haaland, og lyktes såpass godt at han fulgte opp med følgende melding:

«That didn't age too well tho lol».

Spanske Laporte på Twitter/X da Haaland signerte for Manchester City Spanske Laporte på Twitter/X etter å ha hatt null problemer mot sin tidligere lagkamerat i landslagsdrakt

Underforstått: Det var ikke en så vanskelig oppgave som han tidligere mente det var grunn til å frykte.

Ståle Solbakken tar imidlertid Haaland i forsvar, selv om stjernespissen ikke kom til en eneste stor målsjanse.

– Erling har en heltemodig innsats gjennom 90 minutter mot de stopperne uten at han kanskje får den aller beste servicen, men allikevel tror jeg de føler at han er der hele tida, sier Solbakken til TV 2.

Haaland stoppet ikke for å snakke med media etter kampen.

– Skaper ikke nok

Landslagssjefen vil ikke fullstendig svartmale den norske innsatsen mot et godt Spania-lag.

LYKTES IKKE: Heller ikke denne gangen klarte Ståle Solbakken å føre Norge til et mesterskap. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi har fire-fem overgangsmuligheter i første som vi bør utnytte bedre og få sendt Erling igjennom, for der hadde de trøbbel et par-tre ganger. Så sitter ikke sistepasningen. Så får de målet og da blir det vanskelig, men det er nok ikke i dag denne kvaliken ryker, sier Solbakken til TV 2.

Men erkjenner:

– Vi skaper ikke nok, og særlig i etablert har vi ikke den tryggheten med ballen som vi har hatt.

– Det er selvfølgelig en deppa og skuffa gjeng. Vi legger mye i dette her. Vi er en gjeng som bryr oss om hverandre, sier Stefan Strandberg til NRK om stemningen i Garderoben.

– Vi produserer ikke nok til å vinne kampen i dag, konstaterer midtstopperen.

– Det er selvfølgelig skuffende og tungt. Vi hadde stor tro og ønske om å gå dit, så det er tungt, sier kaptein Martin Ødegaard om at Norge ikke klarte å kvalifisere seg for EM.

SKUFFET: Martin Ødegaard trodde Norge skulle klare komme seg til EM i Tyskland, men Spania sto i veien. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Trist

Ekspertisen er kritisk til det Norge viste, eller mer presist ikke viste.

– Det er trist å stå her på det som kunne bli en stor norsk kveld, en mulig bragd, en mulig skalp – å se norske spillere som henger med armene på knærne og er så skuffet over at vi nesten ikke ga det et forsøk engang. Vi var aldri i nærheten av å skape trøbbel for Spania, dessverre, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Ekspertkollega Carl Erik Torp er helt enig.

– Jeg er skuffet. Et hederlig 0-1-tap mot et bra spansk lag er ikke det vi trengte. Det føltes ikke som et reelt forsøk. Jeg savnet desperasjon da Norge ikke hadde noe å tape, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Hva er du mest skuffet over?

– Offensivt med ball ble det så stressa og fryktfullt. Det hele ble et passivt og engstelig forsøk fra et norsk lag som måtte vinne. Jeg hadde håpet på mer, særlig når vi har så mange gode ballspillere. Det skuffer meg at vi ikke var tøffere i trynet med ballen, slik vi var mot Spania på bortebane.

Det er nå bare syltynn teori via en alternativ rute som kan få Norge til EM-sluttspillet i siste sommer:

VAR-annullering

Allerede etter 20 minutter skjedde det som ikke skulle skje på Ullevaal. Etter en misforståelse mellom Stefan Strandberg og keeper Ørjan Håskjold Nyland, havnet ballen hos Álvaro Morata. Atlético Madrid-spissen hadde ingen problemer med å sette ballen i det tomme målet.

Etter at VAR-dommerne hadde sett på situasjonen, måtte imidlertid hoveddommer Tobias Stieler ut til sidelinja for å se målet i reprise.

Han valgte å annullere – selv om Morata faktisk fikk ballen fra Strandberg.

– Du trenger mer dommerkurs enn meg for å forstå den regelen. Den er vanskelig. Det er en helt hårfin situasjon, der vi heldigvis for Norge har det med oss, konstaterte Løkberg.

Carl Erik Torp påpeker at ballen ville gått i mål også om Morata ikke hadde rørt den.

– Vi er heldig at hans spissgener slo til der og at han ikke bare lot den trille inn. At han viste litt sympati til Strandberg, som ikke fikk det selvmålet. Hadde han ikke gjort det, er jeg ganske sikker på at det målet hadde blitt stående, sier Torp.

VAR-godkjenning

Ellers skapte Spania lite i den første omgangen, men det gjorde også Norge.

– Vi har egentlig spilt oss mer og mer inn i kampen. Jeg tror de norske gutta går inn i garderoben nå med en relativt god følelse og med en tro på at det her kan lykkes i andre omgang, sa Løkberg.

Like bra gikk det ikke for Norge neste gang ballen havnet i nettet bak Nyland. Riktig nok tok VAR-sjekken lang tid etter at Gavi satte ballen i mål. Men til slutt pekte dommer Stieler mot midtsirkelen.

Etter kampen uttrykker Ståle Solbakken misnøye med det:

– Det var klar offside, sier han på pressekonferansen.

Etter en knapp times spill erstattet Ståle Solbakken Oscar Bobb og Patrick Berg med Alexander Sørloth og Antony Nousa.

Like etterpå satte Sørloth opp Martin Ødegaard til en god skuddmulighet, men kapteinen fikk ikke ballen på mål.

IKKE HØRT: Mens Spania jubler for mål, prøver Fredrik Aursnes å overbevise dommerne om at det var offside. Det var det ikke. Foto: Fredrik Varfjell / AFP

– Fiasko

Med et kvarter igjen å spille, konstaterte TV2s fotballekspert Jesper Mathisen at Erling Braut Haaland, Ødegaard og resten av laget ikke hadde klart å skape en eneste stor målsjanse.

– Det må sies å være en gigantisk skuffelse på en kveld som denne, sa Mathisen.

Etter 83 minutter fikk Haaland sin første halvsjanse, etter et innlegg fra Sørloth. Men utsideflikken ble billig kveldsmat for Spania-keeper Unai Simón.

Selv ikke åtte tilleggsminutter var nok: Norge kom aldri til målsjanser og dermed heller ikke til scoringer.

– Dette er en fiasko, konstaterte Jesper Mathisen.