NRK-børs: – Skuffende av Ødegaard

Kapteinen var selvskreven til oppgjøret han selv beskrev som ekstra spesielt for ham personlig, men satte aldri et stort preg på kampen. Fikk en stor mulighet etter en time, men ballen skled av foten og gikk langt utenfor. Når vi møter de beste lagene må våre beste spillere stå frem, det klarte ikke Ødegaard i dag. Han er en verdensstjerne, og det tatt i betraktning er det skuffende at han ikke klarer å involvere seg mer i det oppbyggende spillet.