Sjakkpresidenten trekker seg etter NRKs jukseavsløring

Jukseinnrømmelsen til sjakkpresident Joachim Birger Nilsen slo ned som en bombe i sjakkmiljøet torsdag ettermiddag.

29-åringen erkjenner at han spilte én kamp på fire partier i netturneringen Pro Chess League i 2016/2017-sesongen med en annen person i rommet, som var skjult for motstanderne.

Nå er det klart at sjakkpresidenten gir seg.

TREKKER SEG: Joachim B. Nilsen. Foto: Torstein Sørheim Bjørkås / NRK

– Det har vært en stor ære å bidra som styreleder i både Norges- og Ungdommens Sjakkforbund de siste to årene. Gleden over å kunne arbeide sammen med så mange flinke mennesker til det beste for norsk sjakk har vært stor, og er en erfaring jeg ikke kommer til å glemme, sier han og legger til:

– Samtidig er det eneste riktige at jeg går av som styreleder nå, både overfor sjakkforbundene og miljøet som helhet, sier Nilsen i en uttalelse fredag.

Etter nyheten sprakk, kom det en rekke reaksjoner. Enkelte mente at han burde trekke seg som president, mens andre hadde fortsatt tillit til Nilsen.

Bae: – Umulig å fortsette

NRKs sjakkekspert Torstein Bae påpeker at presidenten var satt under et stort press, og at det til slutt var uunngåelig.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Jeg tror som det utviklet seg så ble det umulig å fortsette i sjakkforbundet. Nå er det juks det handler om i sjakkens verden. Da er det vanskelig å ha en leder som selv er involvert i juksing, sier Bae til NRK.

Nilsen tok over som sjakkpresident i juli, og fikk altså kun snaue fire måneder i vervet. Han tok over etter Simen Agdestein.

Sjakkekspert Tarjei Svensen støtter kollega Bae. Han mener det ville vært veldig vanskelig å ha en president som har jukset i sjakk.

– Jeg synes det er synd, men han har håndtert dette veldig bra ved å legge seg paddeflat og tatt en klok avgjørelse ved å gå av, sier Svensen, som jobber som journalist i Chess24.

Generalsekretær: – Veldig leit

Kristine Marie Ganz, generalsekretær i Norges Sjakkforbund, sier følgende om at presidenten har valgt å tre til side:

– Det er veldig leit, men det er prinsipielt korrekt.

Hun forteller at sjakkforbundet har satt i gang systemer for å motarbeide juks og at det derfor er vanskelig å ha en president som har erkjent juks.

– Han er en dyktig fyr, vi har satt stor pris på ham. Han har vært en nøkkelperson for å få satt i gang dette. Det er fryktelig leit, men jeg setter pris på åpenheten hans, sier Ganz.

Ifølge generalsekretæren har ikke styret tatt stilling til om Nilsen må gå eller ikke. Hun forteller at det er kun kongressen og medlemmer som har mulighet til det.

– Hvordan har det siste døgnet vært?

– Det siste døgnet har vært hektisk. Det har vært veldig ryddig prosess. Informasjonen har kommet til styret og vi har behandlet det. Det har vært greit å forholde seg til, svarer hun.

Vestby blir midlertidig president

Styret i Norges Sjakkforbund bekrefter at de har mottatt meldingen fra Nilsen om at han trekker seg.

– Det har vi stor forståelse for og setter pris på han tar ansvar for egne handlinger og velger å sette sjakkfamiliens beste foran seg selv, står det i uttalelsen.

– I sin tid som tillitsvalgt, både som leder av Ungdommens Sjakkforbund og president i Norges Sjakkforbund, har han vært hardtarbeidende og bidratt til å sette i gang flere utviklende prosesser sjakken vil ha glede av i årene fremover. Styret takker ham for sin innsats og ønsker ham lykke til videre.

Styret skriver at visepresident Anniken Vestby vil tre inn i Nilsens sted.