Le Parisien: Mbappé har valgt Real Madrid

Det er den franske storavisen Le Parisien som lørdag melder at Mbappé omsider skal ha bestemt seg for hvor han skal spille fra sommeren 2024.

Den franske superstjernens kontrakt med Paris Saint-Germain utgår til sommeren.

Mbappé har lenge vært ryktet til den spanske storklubben.

«Det er ikke lenger tvil», skriver avisen om Mbappés valg. Før de legger til at «angriperen ønsker å holde avgjørelsen for seg selv frem til et passende tidspunkt for offentliggjøringen».

Mbappé signerte en ny monsterkontrakt med PSG sommeren 2022, og la med det lokk på spekulasjonene om han var på vei bort fra klubben, i hvert for en stakket stund.

25-åringen har spilt for PSG siden 2017. Ifølge Transfermarkt har han scoret 241 mål på 288 kamper for hovedstadsklubben.

I tillegg har han 46 mål på 75 landskamper for den franske A-landslaget.

I fjor sommer ble det rapportert at PSG hadde godtatt et bud fra Al-Hilal på utrolige 259 millioner pund. Den gangen ble det derimot ikke noen avtale. Etter at Mbappé ikke skal ha ønsket seg til Saudi-Arabia.