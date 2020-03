Silje Opseth feilaktig kåret til vinner i Raw Air etter gedigen regnefeil

– Det gikk fra å være de beste minuttene i mitt liv til å bli de verste, sier Opseth til NRK.

Det viste seg nemlig at Maren Lundby nemlig ikke hadde fått de kompensasjonspoengene hun hadde krav på for lavere avsats.

Opseth ble først utropt til vinner, 5,2 poeng foran Lundby etter et hopp på 134 meter i finaleomgangen. Senere kom en ny utgave av resultatet. Etter nye utregninger viste resultatlisten nå sju tideler i favør av Lundby.

– Det er litt kjipt akkurat nå, sa en gråtende Silje Opseth, som bare kort tid tidligere hadde jublet over sin aller første verdenscupseier.

– Jeg unner Maren seieren, for all del. Det hadde vært mye bedre om jeg hadde fått vite det med en gang. Da hadde jeg gledet meg over karrierebeste.

– Men jeg er veldig glad det er Maren og ikke noen andre, legger hun til.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Tidenes blemmer

Det var hektisk møtevirksomhet etter hopprennet i Lillehammer. Etter hvert ble det klart at Silje Opseth ikke var den riktige vinneren, som alle trodde, men at det var Maren Lundby som egentlig vant konkurransen.

Etter en times ventetid kunne mediesjef Horst Nilgen i Det internasjonale Skiforbundet (FIS) bekrefte at resultatlisten var blitt endret.

– Det er det verste jeg har vært med på i mitt liv, sier Opseth om det å vente på avgjørelsen.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen er rasende over det som har skjedd.

– Det er en av tidenes blemmer i hopphistorien, om ikke den aller største. Jeg har aldri hørt om at det har blitt regnet feil på denne måten og at det har fått slike utslag. Det er krise for Silje og Maren, og det er krise for FIS og hele produktet, sier han.

– Tror det er en spøk

Maren Lundby forteller at mistanken om at det var en feil dukket opp en stund etter rennet.

– Du tror det er en spøk. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få trøstet Silje nok. Det er vanskelig å glede seg over en seier når det blir på denne måten, sier hun.

Silje Opseth jublet tidligere på dagen over at hun og Maren Lundby hadde sikret dobbelt norsk i hoppbakken.

– Jeg har det veldig, veldig bra. Jeg var ganske sikker på at Maren skulle ta seieren og trodde jeg skulle bli nummer to, sa hun da.

Opseth dro til med hele 138,5 meter i førsteomgangen.

For jentene gjenstår bare rennet i Granåsen i Raw Air. Gutta skal også hoppe i Vikersund. Både i Granåsen og Vikersund skal det hoppes for tomme tribuner.