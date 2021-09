– Det var veldig tungt. Jeg tror aldri man blir forberedt på det. Det er min drøm, og jeg har spilt fotball så lenge jeg kan huske. Jeg skal være ærlig og si at det knuste meg, sier en tydelig preget Sigrid Heien Hansen til NRK.

Hun forteller at hun nå setter punktum for sin fotballkarriere.

Marerittet startet tilbake i 2017 da hun spilte for Kolbotn. Da var hun ute i to sesonger etter flere tilfeller av rabdomyolyse og muskelsmerter.

Levde i håpet

Hansen kom seg tilbake på fotballbanen og leverte varene i 2019 for Kolbotn og signerte for Vålerenga før 2020-sesongen.

I fjor var Hansen sentral da Vålerenga tok «The Double», blant annet med god kamp i cupfinalen mot LSK Kvinner. Likevel skulle smertene i leggen eskalere noe voldsomt i januar 2021.

Heien Hansen måtte på sykehuset for å gjennomføre tester, nærmere bestemt blodprøver.

Svaret fra legene fortalte henne at hun hadde rabdomyolyse, men Hansen forteller at hun hadde ikke hatt noen belastning som skulle tilsi at hun skulle få denne akutte tilstanden.

PROFIL: Det ble 18 kamper og fire mål for Vålerenga. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Det endte så med en lang utredning på Rikshospitalet fra april til juni, og legene fortalte henne at hun måtte forberede seg på mulig karriereslutt.

Vålerenga-profilen levde likevel i håpet om at hun skulle spille igjen, men i juni kom den tunge beskjeden fra spesialistene på Rikshospitalet. Hun måtte legge opp. Det viser seg at Hansen er født med en genetisk muskelsykdom som spesialistene sier ikke er forenlig med å drive toppidrett.

Brøt sammen foran laget

Hun ga ganske raskt beskjed om karriereslutt til Vålerenga, men ikke til sine lagvenninner.

– Det tok lang tid før jeg klarte å si det til dem. Jeg sa det ikke til noen. Jeg sa det til klubben, men jeg ba dem om å ikke si det til jentene, for jeg ville at det skulle komme fra meg, forteller Vålerenga-profilen.

SKADEMARERITT: Hansen har slitt med skade i leggen siden cupfinalen i 2019. Foto: NRK

5. august sa hun det til lagvenninnene i Vålerenga. Det ble tårevått.

– Jeg samlet dem i en ring, slik som før kamp. Da knakk jeg fullstendig sammen. Jeg hadde pugget på ting jeg skulle si. Jeg måtte snakke på engelsk, og jeg måtte øve. Men idet jeg så på dem så rant tårene, forteller Hansen.

Det tok med andre ord flere uker før hun ville si noe. Og det tok enda flere uker før hun ville komme ut med det offentlig.

– De siste ukene har vært tunge. Sist gang var de også tunge. Jeg hadde et håp, og jeg trodde at det kom til å gå. Jeg trodde jeg skulle spille igjen og at cupfinalen ikke var siste kamp.

– Men etter at jeg fikk beskjed fra spesialistene om at jeg ikke kunne spille igjen, så har det vært en slags sorg. Jeg lever litt med en sorg, forteller hun.

Får jobb i Vålerenga

Men livet i fotballen er ikke over for 25-åringen. Samtidig som hun ga Vålerenga den tunge beskjeden om at hun legger opp, så ga klubben beskjed om at de ønsket å beholde henne.

– Vålerenga har vært helt fantastiske. Da jeg ringte og fortalte at jeg måtte slutte, så ble jeg ekstremt rørt av responsen. De sa at uansett hva, så vil de beholde meg i klubben. Det er veldig fint at de vil ha meg i en annen rolle, sier hun.

PÅ SIDELINJEN: Sigrid Heien Hansen skal få en trenerrolle i Vålerenga. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hun skal på papiret være assistenttrener, men hovedoppgaven blir å følge spillere individuelt. Selv om den nye hverdagen er helt fersk, så har hun et mål for trenerkarrieren.

– Å trene et Toppserielag hadde vært kult. Men vi får se. Jeg vet ikke om jeg tenker klart, for jeg er fortsatt i sorg, påpeker hun.

Men selv om hun fortsatt står i en tung periode, så prøver hun å tenke positivt også.

– Pappa er flink til å si til meg: «Tenk hvor heldig du har vært». For herregud, så heldig jeg har vært. Spesielt i fjor, at jeg skulle avslutte med to gull og avslutte med assist i cupfinalen. Jeg kunne ikke drømt om et bedre farvel, sier Hansen.