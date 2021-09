Det så ikke ut som de trodde det faktisk hadde skjedd. 25 minutter var spilt på Santiago Bernabéu da Jasurbek Yakhshiboev sendte gjestene i ledelsen.

En angrepsspiller som, ifølge Transfermarkt, er verdt 5 millioner kroner – omtrent like mye som Real-stjernen Eden Hazard tjener i uka.

Eurofien hos spilleren fra Usbekistan var synlig.

– Mildt sagt sjokkerende. De er ranket rett over Molde, så er det jo som om et norsk lag skulle ledet der, sier NRKs ekspert Carl Erik Torp.

Ikke anerkjent som stat

Sheriff Tiraspol er en klubb, som ifølge FN, tilhører den moldovske regionen Transnistria, men som opererer som en selvstendig stat selv om den ikke er internasjonalt anerkjent. Regionen består av en lang og smal landstripe på østsiden av elva Dnestr mot Ukraina.

GLEDE: Jasurbek Yakhshiboev feirer som seg hør og bør mesterligascoringen etter 25 minutter. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Laget markerte seg allerede i første runde av mesterligaen, da de slo Sjakhtar Donetsk 2–0.

Likevel var det nok ikke så mange som trodde ledelsen skulle holde mot Real Madrid – som har vunnet mesterligaen hele 13 ganger. Men det var spilt hele 65 minutter før hjemmelaget utlignet, da Karim Benzema scoret fra straffemerket.

Åtte minutter senere satte Sheriff Tiraspol ballen i nettet igjen, men etter en VAR-sjekk, ble det avblåst for offside. Men det var ikke over.

Spesiell historie

Ifølge New York Times ble klubben ble startet på 90-tallet, etter løsrivelsen fra Sovjetunionen, av to tidligere KBK-agenter. De har hele 19 seriemesterskap på CV-en, og mens motstanderne i Moldova spiller på småbaner, har de en storstadion i millionklassen. Storavisen skriver at Sheriff er synlig i hele området, på alt fra matbutikker til TV-stasjoner.

Moldova er et av Europas fattigste land, men Sheriff har penger og råd til å betale lønn til fotballspillere. Laget hadde ingen spillere fra Moldova i startoppstillingen tirsdag kveld, men fra land som Brasil, Hellas og Ghana.

– I Tiraspol er alt kontrollert av dette selskapet. Det er Sheriff butikker og bensinstasjoner. Fotballklubben er som et barn matet av hele separatist-området, sier den moldovske journalisten Ion Alba til New York Times.

Sensasjonen i det 90. minutt

Men laget har aldri tidligere spilt i mesterligaen. De tok seg videre etter at de overraskende slo ut blant annet Dinamo Zagreb i kvalifiseringen.

SENSASJON: Sheriffs spillere har mye å juble for så langt i mesterligaen. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Og i kampens siste ordinære minutt avgjorde en spiller fra Luxemburg. Sebastien Thills perlescoring sendte gjestene tilbake i ledelsen, og sensasjonen var et faktum.

– Dette er en av de villeste prestasjonene var en underdog i mesterligaen noen gang, sa Viasats kommentator Robin Grov.

Sheriff Tiraspol leder sensasjonelt gruppe D med seks poeng, foran Real Madrid, Inter og Shakthar. De to sistnevnte spilte 0-0 tidligere tirsdag.