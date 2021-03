Sesongstarten utsatt til 1. mai

Det blir ikke påskestart for Eliteserien i fotball. Forbudet mot treningskamper fører til en snau måneds utsettelse for alle de øverste divisjonene.

Det betyr at de to øverste divisjonene for kvinner og de tre øverste for menn får seriestart helga 1. og 2. mai, opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding. Opprinnelig var åpningsrunden satt til 2. påskedag (5. april).

6. april var planlagt oppstart i 1. divisjon.

Toppserien skulle ha startet 17. mars, men er tidligere utsatt. Nå skal den serien også begynne første helga i mai.

Det er forbudet mot treningskamper som tvinger fram utsettelsene.

– For å kunne starte opp med et krevende seriespill er man avhengig av tre-fire uker med normal oppkjøring. Medisinsk er det viktig å forberede spillerne på en lang sesong med tett kampprogram, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Han legger til at NFF i kommende uke vil vurdere detaljene i seriespillet, blant annet hvordan sluttspill, kvalifisering og NM skal kunne gjennomføres.

Kulturminister Abid Raja er fornøyd med NFFs grep.

– Jeg vil gi honnør til fotballen for å ta samfunnsansvar. Vi har hatt fortløpende god dialog med idretten, og jeg er glad for at Norges fotballforbund har funnet en løsning for å flytte seriestarten i toppfotballen, sier Raja.