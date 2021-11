Iversen garanterer fluorjuks når eliten samles – Norge forventer «razzia» mot smøretraileren

BEITOSTØLEN (NRK): En drøy uke før verdenscupen starter har nasjonene skrevet under på å følge Det internasjonale skiforbundets regler for bruk av fluor under skiene. Men flere av Norges største langrennsprofiler har bortimot ingen tro på at det vil overholdes.