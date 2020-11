Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det har ikke gått opp for meg hva som skjer nå. Jeg svever fortsatt høyt der oppe, forteller han.

Alle pekte på Johannes Thingnes Bø som storfavoritt før verdenscupåpningen i Kontiolahti, men det var en helt annen – relativt ukjent – nordmann som virkelig fikk alt til å klaffe.

Med startnummer 37 tok landslagets nykommer Sturla Holm Lægreid ledelsen halvveis, etter to fulle hus. Den sterke skytteren, som kun bommet på ett av 60 skudd da han fikk gå verdenscup forrige sesong, fortsatte på tredje skyting.

– Han kjemper om en verdenscupseier. Det er helt vanvittig, helt utrolig, sa kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Virkelig imponerende, slo Ola Lunde fast.

Utrolig reise

SJOKKSEIER: Sturla Holm Lægreid traff på 20 av 20 og gikk raskt i sporet da han vant normaldistansen i Kontiolahti. Foto: Manzoni/IBU / Manzoni/IBU

Hans beste plassering i verdenscupen var en 10.-plass fra i fjor. 23-åringen holdt hodet kaldt også på siste tur innom standplass, og hadde en klar ledelse ut på siste runde – 36,7 sekunder foran landsmann Thingnes Bø.

– Han kan jo ikke miste dette! mente Stabrun Smith.

Lægreid gikk Norgescup i fjor, og en seier ga ham plass i IBU-cupen. Deretter fulgte han opp med et EM-sølv og fikk debuten i verdenscupen. På sine fire løp fikk han en 13., 15., 10. og 11.-plass – og altså bare én bom. Det ble belønnet med en landslagsplass denne sesongen.

Nå har han da truffet på 79 av 80 skudd i verdenscupen. I mål var han 19,6 sekunder foran Thingnes Bø.

– For et gjennombrudd. Denne dagen er uvirkelig, ropte NRKs kommentator.

– Jeg hadde fokus på å gå jevne runder i dag og skyte så godt som mulig. Plasseringen hadde jeg ikke sett for meg i det hele tatt. Det var sjukt å høre i løypa at jeg lå jevnt med Tarjei og Johannes. Så ledet jeg. Det var vanvittig å få de tilbakemeldingene, sier Lægreid, som innrømmer at han har bommet litt på trening denne uka.

Fleipet om strafferunden

Storfavoritt Thingnes Bø startet i et forrykende tempo i sporet, og ledet klart inn til første skyting, men han har trøblet på liggende i sesongoppkjøringen også, og fikk én bom på første liggende. På stående gikk det bedre, og på neste ligg fikk han også ned alle blinkene.

Ikke overraskende hadde 27-åringen best langrennstid, og med fullt hus også på siste stå tok han ledelsen i mål.

– Jeg er superhappy. Jeg hadde et godt løpsopplegg, det går bra i sporet. Jeg hadde håpet jeg skulle vinne, men det er av sine egne man skal ha det, sier Thingnes Bø til NRK.

For det holdt ikke til seier denne gang.

– Jeg er skikkelig imponert over Sturla. Han er vel aldri den som er best når det drar seg til. Men han kom inn i verdenscupen i fjor og skjøt fullt hus på fullt hus. Vi lo godt da vi kom hit, jeg sa «du Sturla, der er strafferunden. Jeg vet ikke om du vet hvor den er, men den ligger der». Vi lo godt. Og så skjøt han 20 treff i dag, fortsetter han med et smil.

– Rart å bli slått av en som er yngre

– Det er rart å bli slått av en som er yngre enn meg, men jeg er 27 nå og det måtte komme. Han vinner på en solid måte, han har vært helt rå i dag. For en måte å vinne sitt første renn på. Det er utklassing.

På spørsmål om Thingnes Bø må forvente å bli slått denne sesongen, svarer Lægreid følgende:

– Jeg håper jo det, for jeg har lyst til å vinne jeg også. Hvis jeg klarer å matche meg med ham, så er jeg meget fornøyd.

Tarjei Bø startet med fullt hus, men også han fikk en bom på neste tur innom standplass. Med fem rett ned på siste liggende lå han godt an, men spolerte sjansen for pallplass med to bom på fjerde skyting.

– Formen er jo der, men man må likevel sette sammen et bra løp totalt og det klarte jeg ikke. Det var en god, gammeldags sprekk. Vi får bare nyte at Sturla tar det. Unggutten går i gul trøye nå, og det er en stor dag for laget, og for ham. Det er helt vanvittig, roser Bø, som ble nummer 12.

– Det er helt, helt rått at han vinner her i dag, og står her med gul trøye i morgen. Det unner jeg ham, sier Vetle Sjåstad Christiansen, som selv fikk fire bom og en skuffende 38.-plass.

Erlend Bjøntegaard ble nummer 13 og Johannes Dale fikk en 23.-plass. Søndag står sprint på programmet i Finland.