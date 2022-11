Sendte rørende hilsen til sin avdøde datter – så ledet han Spania til viktig VM-poeng

Det endte til slutt 1–1 i storoppgjøret mellom Tyskland og Spania søndag kveld. Spania ledet frem til det var igjen syv minutter, da utlignet Niclas Füllkrug og sørget for et viktig poeng for det tyske VM-håpet.

Uavgjortresultatet gjør at Spania fortsatt topper gruppa med fire poeng etter to kamper.

Tyskland står på sin side med ett fattig poeng før Costa Rica venter i siste gruppespillskamp 1. desember.

Om Tyskland skal unngå en tidlig exit fra VM må den kampen vinnes, samtidig som Spania slår Japan.

Med tysk seier samtidig som Spania bare klarer uavgjort eller tap i siste kamp mot Japan, vil Die Mannschaft være slått ut av mesterskapet.

– Om Tyskland blir slått ut av VM i gruppespillet vil det være en skandale, sier den tidligere tyske storscoreren Jürgen Klinsmann.

Tyskland kunne juble for Niclas Füllkrugs sene utligningsmål. Foto: ALBERT GEA / Reuters

En som trolig har hatt mye å tenke på denne søndagen, er den spanske treneren Luis Enrique.

Hilste sin avdøde datter

Før kampen la han ut en video som har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

I klippet, som er spilt inn mens Spania-treneren er på en sykkeltur før kamp, sier han:

– I dag er det en veldig spesiell dag, ikke bare fordi vi skal spille mot Tyskland, men fordi Xana ville ha fylt 13 år. Min kjære, der du er: Mange kyss, ha en kjempefin dag, vi er glade i deg!

Det var i august 2019 at Luis Enrique delte den hjerteskjærende nyheten om at hans datter Xana hadde tapt kampen mot kreften.

Spania-treneren har fått mye ros for styrken han har vist siden den tragiske hendelsen.

Luis Enrique med datteren Xana i 2015 før hun på hjerteskjærende vis døde fire år senere. Foto: LLUIS GENE / AFP

Selve kampen åpnet med massivt spansk overtak og ballinnehav. Dani Olmo holdt på å gi rødtrøyene en drømmeåpning da han fyrte løs etter drøye fem minutter, men en feberredning fra Manuel Neuer gjorde at ballen gikk i tverrligger og over.

Etter en drøy halvtime burde Spania tatt ledelsen. Dani Olmo fikk ballen ute til venstre og la et fint innlegg langs bakken til Ferran Ferrán Torresto umarkert på fem meter.

Svigersønnen bommet

Men dessverre for Spania skjøt Luis Enriques svigersønn over fra glimrende hold. Torres er som kjent sammen med Enriques datter Sira Martinez. For Torres’ sin del var det nok helt greit at Olmo sto i offside og målet hadde blitt annullert.

Tyskland trodde de gikk opp i føringen ti minutter før pause da Antonio Rüdiger headet ballen i mål etter en dødball, men en rekordrask VAR-sjekk annullerte målet på grunn av offside før tyskerne rakk å feire ferdig. Dermed sto det 0-0 til –ause.

Andre omgang var ti minutter gammel da Tyskland kunne tatt ledelsen, og det var Spania-keeper Unai Simón som var i sentrum. Først klønet det han til da han skulle sette i gang langs bakken, og forærte motstanderen ballen, før han reddet mesterlig på forsøket fra Joshua Kimmich sekunder senere.

Klinisk Morata

Det straffet seg, for minuttet senere fant Jordi Alba innbytter Álvaro Morata i boksen med en fin pasning, og spissen sendte på klinisk vis spanjolene opp i ledelsen.

Her sender Álvaro Morata Spania i føringen. Foto: GLYN KIRK / AFP

Morata hadde bare vært på banen i 8 minutter da målet kom, og byttet fra Enrique får ros av BBC-ekspert og tidligere storspiller Alan Shearer.

– Det er dette som skjer når du har en midtspiss i boksen. For to minutter siden så vi ingen angripe et innlegg for Tyskland, sa Shearer etter scoringen.

Åtte minutter før slutt utlignet Tyskland. Supertalentet Jamal Musiala fikk ballen og ga den videre til Niclas Füllkrug, som hamret inn utligningen.

Dermed sto det 1-1, og det ble også sluttresultatet, selv om innbytter Leroy Sane hadde en stor mulighet til å avgjøre helt på tampen av tilleggstiden.

Spania avslutter gruppespillet med kamp mot Japan 1. desember. Tyskland spiller mot Costa Rica. Begge kampene har avspark 20.00