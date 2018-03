Semb ferdig som toppfotballsjef

I stedet for en toppfotballsjef, skal NFF dele sporten i to avdelinger (NFF bredde og NFF elite).

– Det handler om en omorganisering. Vi skal ha en eliteavdeling som skal ha en egen sjef som tar oss noen steg videre, sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, til NRK.

Omorganiseringen innebærer at toppfotballsjef-stillingen forsvinner. Semb fortsetter i NFF, men som sportssjef for a-landslaget på herresiden. NFF er på jakt etter en ny mann i rollen som direktør for elitefotball. Vedkommende får ansvaret for utviklingsarbeidet og landslagene.

– Vi erkjenner at vi må ta grep. Denne stillingen er en helt annen enn Semb hadde med andre oppgaver og andre kvalifikasjoner. Det er ikke naturlig at han skal inn i den, sier Bjerketvedt til NRK.

Semb har fått mye kritikk de siste årene. Den tidligere landslagssjefen har måtte svare for landslagenes nedtur og norske lags utfordringer i europacupen. I tillegg har Sembs lønn skapt debatt.

– Jeg er fornøyd og motivert for en veldig spisset rolle i en spennende periode rundt A-landslaget. Det er i tråd med det jeg i en tid selv har ønsket. Det faller naturlig når man gjør omorganiseringer i organisasjonen, sier Semb selv til NTB.

GENERALSEKRETÆR: Pål Bjerketvedt møtte NRK for intervju torsdag ettermiddag. Foto: NRK

Rendyrket rolle

Semb har vært toppfotballsjef siden 2009.

– Jeg har hatt rollen som toppfotballsjef i åtte år og trivdes godt, men den har vært omfattende og stor. Nå kan jeg gå spissere til verks, sier Semb.

Bjerketvedt forteller at stillingen som direktør elitefotball lyses ut på skandinavisk nivå, mens Semb kun skal ha en rolle rundt herrenes A-landslag.

– Vi styrker satsingen og apparatet rundt A-landslaget menn foran en viktig turneringshøst med Nations League og deretter EM-kvalifisering. Nils Johan får en tydelig rolle rundt landslagssjef Lars Lagerbäck. Han vil fortsatt være en lyttepost og høyre hånd for Lars. Vi rendyrker den rollen, og Nils Johan skal kunne jobbe rundt herrelandslaget, sier Bjerketvedt.

Tause om lønn

– Får du beholde lønnen, Semb?

– Jeg kommenterer ikke lønn. Det får generalsekretæren svare på, sier Semb.

Men Bjerketvedt viser til at betingelsene til Sembs er konfidensielle.

– Jeg kan ikke kommentere lønn eller betingelser i hans kontrakt. Det er konfidensielt, som i alle andre kontrakter. Det er en endring i stillingen hans. Jeg er veldig glad for at han går inn i rollen, svarer Bjerketvedt.