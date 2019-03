Sekundstrid i NM: Johaug ble norgesmester for 11. gang

– Jeg visste det kom til å stå om sekunder. Jeg gikk så fort jeg kunne fra A til Å, og det holdt akkurat, sier Therese Johaug.

I VM var ikke de fem stafett-kilometerne nok til å både hente inn og riste av seg Stina Nilsson. I NM var fem kilometer akkurat nok for Therese Johaug, men hun ble presset av lagvenninnene på landslaget.

Midtveis i løypa var det omtrent dødt løp mellom Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg. Sistnevnte måtte se gullet glippe med 3,8 sekunder.

GA ALT: Therese Johaug tok ingenting for gitt, og kastet foten over målstreken. Det holdt til gull. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Nesten!, utbrøt Gjøvik-løperen til kameraet.

Men Uhrenholdt Jacobsen, som avslørte at hun følte seg dårlig bare sekunder før start, sjokkerte med å ta ledelsen ved passeringspunktet midtveis i løpet.

Hun tapte derimot terreng mot slutten, og tok bronsemedaljen 16 sekunder bak Johaug.

– Men hun prøvde, det skal hun ha, sa NRKs kommentator Jann Post.

– Jeg synes ikke jeg gikk så hardt fra start, men jeg hadde ikke sjans på tempoet deres mot slutten, sier Jacobsen.

– Er vant til det

Det ble nok en 2.-plass for Ingvild Flugstad Østberg.

NESTEN: Ingvild Flugstad Østberg var tre sekunder bak Johaug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det var jo veldig nærme, men jeg er vant til det i år. Vi tenker jo alle at det er steder vi kunne hentet sekunder, og det er mange punkter jeg føler jeg kunne tatt sekunder på Therese, men jeg var tre sekunder for sein, og sånn er det, sier Østberg.

NRKs eksperter var imponert over sølvløpet til 28-åringen.

– Nok en gang er Flugstad Østberg farlig nære Johaug. Hun er i kjempeform, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Bronsevinner Uhrenholdt Jacobsen tror det var sykdom som kostet henne enda edlere metall i dag.

– Tidsmessig er det jo ikke helt bra. Det blir spennende å se om jeg stiller til start i morgen, for jeg tror jeg brygger på en bihulebetennelse. Men det er jo helt fantastisk stemning her, så jeg skal gjøre alt jeg kan for å bli klar, sier hun.

SLITEN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen følte seg dårlig etter målgang. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

17-åring skremte eliten

Norges beste juniorløper, Helene Marie Fossesholm, har flere år igjen på juniornivå, men hun holder allerede følge med de beste eliteløperne.

Halvveis var hun bare 11 sekunder bak Therese Johaug.

– Hun er et av de største talentene vi har sett i langrenn på lang, lang tid, sa NRKs ekspert Fredrik Aukland.

Hun tapte derimot mye mot slutten, og var til slutt 40 sekunder bak Johaug i mål.

20 år gamle Hedda Østberg Amundsen gjorde også et meget sterkt løp med 4. plass, 38 sekunder bak gullvinneren.