Tiril Sjåstad Christiansen og Nicolay Ramm leder Idrettsgallaen 2019. For første gang sendes den årlige idrettsfesten fra Stavanger (DnB-arena). 12 priser skal deles ut og på scenen står The September When, Stavangerkameratene, Ulrikke, Marcus og Martinus og Jon Niklas Rønning. Du trenger javascript for å se video.