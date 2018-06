Satte opp herrehinder for kvinner: – Veldig frustrerende, det skal ikke skje

Verdens beste kvinnelige hinderløpere ble nemlig møtt av herrehinder da startskuddet gikk for 3000 meter hinder i Bislett Games torsdag kveld.

– Vi hoppet over herrehinder tre ganger. Ektemannen min løp ut på banen og ba funksjonærene om å endre det. Det var veldig frustrerende, sier verdensmester Emma Coburn til NRK etter skandalen.

Et herrehinder er 91 centimeter høyt. Kvinnene skal hoppe på 76 centimeter.

FRUSTRERT: Emma Coburn og resten av feltet fikk løpet ødelagt av arrangørskandalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Slik beskriver amerikaneren det som skjedde:

– Alle sammen veivet med hendene til funksjonærene: «for høyt, for høyt». Jeg ropte til mannen min at det var for høyt, og han sa bare, «du må bare takle det». Etter at vi gjorde det to ganger, løp han ut på banen for å hjelpe funksjonærene.

– Skal dette skje?

– Nei. Det var frustrerende, men vi må bare fortsette og lære hvordan man takler slike utfordringer, sier Coburn.

Hun ble til slutt nummer to i løpet, kun slått av Hyvin Kiyeng fra Kenya.

Grøvdal: – Blir irritert

Karoline Bjerkeli Grøvdal endte på sjuendeplass med den skuffende tiden 9.29,94. Årsaken til at hun aldri klarte å være i nærheten av sin egen norske rekord, var imidlertid ikke hinderskandalen.

– Skal jeg være helt ærlig, har jeg vært slått ut av store problemer med magen i hele dag, sier Grøvdal til NRK.

Likevel er hun oppgitt over at feltet ble sendt ut med feil hinderhøyde.

– For min del er det vanskelig nok å hoppe over de lave, om vi ikke skal over guttehøyde i tillegg. Det skal ikke skje, og så blir det veldig mye uro, for alle merker det og begynner å vifte og peke, og det tar tre-fire runder før de begynner å gjøre noe med det. På den ene runden holdt de på å justere, og det var nesten verre enn noe. Du blir irritert, så prøver du å ikke bruke energi på det, men det er vanskelig, sier Grøvdal.

MÅTTE FORKLARE SEG: Stevneleder Terje Hoffman (t.h.) og overdommer Thor Gjesdal legger seg flate. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Legger seg flate

Etter løpet legger arrangørene seg helt flate.

– Det skal ikke skje. Vi har gjort en forferdelig feil. Vi beklager ovenfor utøverne på det sterkeste. Det er en menneskelig feil som ikke skal skje, sier stevneleder Terje Hoffmann, som sier det var ett hinder som var feiljustert.

– Dette er skikkelig flaut, erkjenner han.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage på det dypeste. Vi er forferdelig lei oss, men hva kan vi gjøre, sier overdommer Thor Gjesdal.

Han understreker at løpet likevel er gjeldende, ettersom ingen av de startende hadde noen fordel av arrangørtabben.