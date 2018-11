Sarpsborg klar for thrilleravslutning i Europa

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Dermed er det duket for en ordentlig thrilleravslutning i Sarpsborgs gruppe den neste måneden.

– Bittert

Østfoldingene spilte nok en god Europa League-kamp torsdag kveld og hentet med ett poeng hjem til Norge. Det var ingen hvem som helst som stod på andre siden av banen heller. Malmö er Allsvenskans fjerde beste hjemmelag og har så langt bare ett tap på eget gress i ligaen.

Trener Geir Bakke forteller på pressekonferansen at det ble et kampbilde de hadde regnet med, hvor Malmö hadde ballen mest og at Sarpsborg skulle dekke de viktigste rommene defensivt.

– Men hadde vi vært mer presise hadde vi vunnet denne kampen i dag. Vi er litt uryddige, tar ledelsen. Det er en oppskriftsmessig bortekamp fra vår side. Det er litt synd at vi «slipper» den trepoengeren. Det er bittert å tenke på nå, men et «fair» resultat ut i fra spill, sier Bakke.

Hevder Sarpsborg minner om Island

OFFENSIV: Sarpsborg 08-trener Geir Bakke, her fra en pressekonferanse før Malmö-kampen denne uken. Foto: Andreas Hillergren/TT, Andreas Hillergren / NTB scanpix

Uavgjortresultatet gjør at Sarpsborg er oppe på fem poeng og nummer to i Europa Leagues gruppe I. Det er kun to poeng opp til Genk på førsteplass. Til Malmö på tredje skiller bare målforskjellen, mens det ned til tyrkiske Besiktas på sisteplass er ett poeng.

Bakke innrømmer at de er overrasket over seg selv og han sier at han har blitt fascinert over hvor mange gode spillere det er i Europa.

– Det er fantastiske spillere vi har spilt mot, ferdighetsmessig. Så ser man at fotball er fotball. Det vi har holdt på med i Europa minner om det Island har holdt på med i mesterskap, hevder Bakke - og tenker på hvordan den lille nasjonen har sjokkert fotballverden i både EM og VM de siste årene.

– Hard jobbing, god organisering og full intensitet når ballen er i spill, og bruke tiden fornuftig og puster når den er ute av spill, beskriver Bakke eget lag - og sier han tror på Sarpsborg 08 går videre nå, sammen med gruppeleder Genk.

Frisk åpning

Nordmennene viste torsdag kveld at de mente alvor fra start av. Etter fire minutter var Rashad Muhammed på farten i bakrommet.

Han fintet enkelt vekk én Malmö-forsvarer, men avslutningen fra spiss vinkel gikk et godt stykke utenfor.

Etter den muligheten bølget kampen frem og tilbake og lagene byttet på å ha initiativet i kampen.

Mortensen-mål

Det var først etter pause det ble full fyr på både tribune og på gressmatta.

Det startet i det 63. minutt da Sarpsborg-keeper Aleksander Vasyutin slo en langpasning fra egen femmeter. Patrick Mortensen vant duellen inne på svenskenes halvdel og forlenget ballen i bakrommet til Ole Jørgen Halvorsen.

Kantspilleren slo deretter inn, der hadde Mortensen allerede posisjonert seg, og satte inn ledermålet fra kort hold.

Jubelen stilnet fort

Gleden varte likevel ikke lenge - faktisk bare fire minutter. Da svarte Malmö etter flott angrepsspill. Først klarerte Sarpsborg-midtstopper Joonas Tamm svakt. Marcus Antonsson takket og bukket og sørget for 1-1 med en iskald avslutning inne i 16-meteren.

De siste drøye 20 minuttene ble nervepirrende for Sarpsborg, men de red av stormen som kom fra svenskene. Dermed endte det 1-1 på Malmö Stadion.

PS: Dette er de gjenstående Sarpsborg-kampene: 29. november, kl 21.00: Sarpsborg 08 - Besiktas. 13. desember. kl 18.55: Genk - Sarpsborg 08