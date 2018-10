Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi setter opp, og lager furore på lange kast. Da haglet det med spytteklaser der. Det preger meg ikke så mye. Jeg prøvde å signalisere til dommeren. Det kan de holde seg for gode til, sier Thomassen til TV2 etter kampen.

Hendelsen oppstod etter 35 minutter spill. Thomassen skulle ta et langt kast, men kom kjapt i klammeri med supporterne, og viser tydelig tegn til dommeren hva han synes om det.

NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg synes lite om hendelsen.

– Tenningsnivået på gjengen i bakkant ser ut til å være litt vel høyt. Ufint og unødvendig, og skjemmende for svensk supporterstand, sier eksperten.

Holder liv i drømmen

Med drøye fem minutter igjen av oppgjøret kom den viktige utligningen. Etter et innlegg ramlet ballen ned hos Kristoffer Zachariassen. Han gikk for skudd, men det spratt via en Malmö-spiller og ned til Ole Jørgen Halvorsen.

Alene med keeper var han sikker som banken, og satte inn utligningen.

Dermed ligger Sarpsborg på andreplass på tabellen, en plassering som vil gi avansement ved endt gruppespill.

– Det blir fortsatt veldig vanskelig. Neste kamp blir viktig. Jeg tror Malmö vil vise seg fra en litt annen side. Men alt er mulig selvsagt, sier NRKs ekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Han er imponert over det Sarpsborg har gjort i Europaligaen.

– Det er veldig morsomt. Det er sterkt. De har vært gode i flere kamper i Europa nå, slår han fast.

Tøff start

Kampen startet med et smell, for bortelaget gikk rett i angrep. Drøye minuttet var spilt da norske Andrea Vindheim svingte en ball inn i boksen. Den landet hos Søren Rieks, som fikk sendt av gårde en god avslutning.

Heldigvis for Sarpsborg vartet keeper Aleksandr Vasjutin opp med en strålende redning, og fikk slått til hjørnespark.

Etter sjokkstarten var Sarpsborg mer med, og bet seg fast høyt i banen. Likevel klarte de ikke skape de store sjansene i første omgang.

Resten av omgangen var preget av høy temperatur, og tøffe dueller. Dommeren måtte inn og megle ved flere anledninger. I andre omgang fortsatte den høye temperaturen. Vindheim klippet ned Kristoffer Zachariassen, og fikk et gult kort før omgangen var to minutter gammel.

Men kampen var preget av få store målsjanser, og mange dueller. Halvveis ut i omgangen gikk Muhammad i bakken innenfor sekstenmeteren, men dommeren vinket spillet videre.

Drøye ti minutter senere kom norske Vindheim snikende på bakerste stang, og fikk tuppet ballen i mål etter et innlegg.

– Den kom jo ut av ingenting, sa NRKs kommentator Trond Johansen.

Men Sarpsborg fikk satt utligningen, og beholder et poeng på hjemmebane.