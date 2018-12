Sarpsborg 08 på hodet ut av Europaligaen: - Vi var sjanseløse

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Fem minutter tok det, før Sarpsborg 08 fikk en uendelig mye lenger vei til sluttspillet i Europaligaen.

Først scoret Genk-spiller Zinho Gano før det var spilt to minutter. Kun tre minutter senere satte Joseph Paintsil inn 2–0 for hjemmelaget.

Det som skulle bli en festdag for norsk klubbfotball, ble raskt en vrien kamp mot overmakten.

Sarpsborgs Patrick Mortensen etter marerittstarten. Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS / Reuters

– Det beste laget vant gruppa, og vi var sjanseløse til slutt. Dressen ble for stor, for å si det sånn, innrømte trener Geir Bakke etter kampslutt.

– Brutal avslutning

Premisset før kampen var klart: Dersom Sarpsborg 08 vant, ville de ta seg til sluttspillet i en europeisk fotballturnering.

De siste elleve årene er det kun ett norsk lag som har klart den bragden. Molde kom til 16.-delsfinale i 2015/2016-sesongen.

I utgangspunktet hadde Sarpsborg alt å vinne, men det så ikke helt slik ut ute på Luminus Arena i Belgia.

– Det er en brutal måte å avslutte et fantastisk eventyr på, sier en skuffet Joachim Thomassen til NRK etter kampen.

– Det hadde vært gøy å gi de som reiste fra Sarpsborg litt mer valuta for pengene, men vi må bare putte hendene i været og innrømme at vi tapte for et godt lag, sier kapteinen.

– «Mission Impossible»

I andre omgang var det derimot én norsk aktør som fikk noe å juble for. Etter drøye 60 minutter prikket Sander Berge inn 3-0 etter et hjørnespark, og punkterte kampen. Like etter satte midtstopper Joseph Aidoo inn 4-0, som også ble sluttresultatet.

– Jeg og trenerteamet snakket om det før kampen at vi kunne leve med én Genk-scoring, men når det blir to så tidlig er det nesten «Mission Impossible». Vi skjønte vel egentlig at det var «game over» da de satte inn det andre målet, sier Bakke til NRK.

Likevel vil ikke treneren svartmale situasjonen for mye, og legger vekt på det laget sitter igjen med.

– Vi har fått masse erfaring, og fått bitt godt fra oss. Vi ser hvor høyt lista ligger med tanke på det tekniske og det taktiske, og det er inspirerende for oss, sier treneren.

Med 4-0 er Genk og svenske Malmö videre fra Sarpsborgs gruppe.

Også Rosenborg spiller sin siste gruppespillskamp i Europaligaen torsdag. De møter Leipzig borte klokken 21.00. Den kampen kan du følge her.