Sander (17) har bodd på en parkeringsplass i Nederland i tre år for å nå verdenstoppen

Avtalen innebærer at Agard-Michelsen skal kjøre for Yamaha de to neste årene. De leverer sykler og utstyr til nordmannen de kommende årene.

– Dette har alt å si. Det hadde vært vanskelig for meg å fortsette uten en slik kontrakt, sier han til NRK.

HJEM: I denne bobilen har Sander Agard-Michelsen bodd de siste årene. Foto: NRK

For tre år siden flyttet han fra Norge for å oppfylle motorsportsdrømmen. Siden den gang har han bodd i en bobil på en parkeringsplass i Nederland. Familien ordnet en «leilighet på fire hjul» på en parkeringsplass utenfor en motorsykkelimportør.

– Det var mye som forandret seg. Mamma ble borte, og det ble ikke noe mat og sånne ting. Jeg ble tidlig voksen, og det var en utfordring, sier 17-åringen.

Motocross Ailo Gaup kjører freestyle motocross. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix Ekspandér faktaboks Motocross kjøres med motorsykkel på egne baner, som består av hopp, svinger og vaskebrett (woops) for å holde farten nede.

Deltakerne kan hoppe opp imot 40 meter.

Løp kjøres vanligvis over to heat.

I Norge er det tillatt å kjøre motocross på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem i Norsk Motorsport Forbund NMF.

For å få konkurranselisens må deltakerne gå et lisenskurs som inneholder åtte timer teori og åtte timer kjøreteknikk.

I knattecross kan deltakere helt ne til fem års alder delta. De kjører med 60ccm laveffekt

Fra fylte 10 år kan du kjøre inntil 85 ccm.

Fra fylte 14 år 125 ccm, og fra fylte 16 år kan du kjøre fri ccm.

Motocross omfatter også freestyle Motocross FMX (se bildet), supercross og supermotard. Kilde: Wikipedia

Ullevålseter: – Gull verdt

I Norge er det tre NM-runder og et par småløp for motocrosskjørere. Derfor skjønte Agard-Michelsen tidlig at han måtte flytte på seg for å utvikle seg.

TALENT: Motocrosskjører Sander Agard-Michelsen. Foto: NRK

– Jeg fikk et tips om at jeg måtte komme meg ut av Norge for å bli noe. Motocross er kjempestort i Nederland, og derfor valgte jeg å flytte hit.

Med ny kontrakt i hendene kan motocrosstalentet satse for fullt. Han har derfor valgt å ta en pause fra skolen.

– Nå har jeg gode folk rundt meg. Jeg er hundre prosent fokusert på motocross, sier han.

– Denne kontrakten er gull verdt. Han trener med de beste, og får det beste utstyret, så nå er det full gass, sier Pål Anders Ullevålseter til NRK.

RUTINERT: Pål Anders Ullevålseter. Foto: NRK

– Har ikke en sjanse alene

17-åringen er fra Siggerud utenfor Oslo, men tilbringer store deler av året i utlandet. På nyåret venter en måneds treningsopphold på Sardinia. Første konkurranse i Nederland er i mars.

Nytt av året er at unggutten skal kjøre samtlige EM-runder. Målet er å kjempe seg inn blant de 15-beste. På sikt har han langt større ambisjoner.

– Det må være å bli verdensmester.

– Hva skal til for å få til det?

– Du må ha gode folk rundt deg; du har ikke en sjanse alene. Også må du være målrettet. jeg har sluttet på skolen for å drive med dette, så det sier litt om at jeg har lyst til dette.