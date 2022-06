Sandefjord snudde til seier mot Viking

HamKam sterkest mot nedrykkstruede Jerv

HamKam har slitt med å avgjøre kamper, men borte mot Jerv hadde kameratene fra Hamar kontroll på det meste og vant 2-1 i Eliteserien.

HamKam-trener Jakob Michelsen tippet en tett og jevn kamp mot Jerv, men det ble Kamma for alle pengene i 1. omgang. Pål Alexander Kirkevold og kaptein Aleksander Melgalvis sto for målene for gjestene før pause.

Med de tre poengene tok HamKam seg opp til 12 poeng, mens Jerv blir værende nest sist på tabellen med 7. (NTB)