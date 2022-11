Sandefjord sikret fornyet eliteseriekontrakt – slo Kongsvinger 5-2 i kvalifiseringen

Stjernen vant etter 39 straffebom

Stjernen vant 3–2 over Frisk Asker etter en langvarig og bomrik straffeslagskonkurranse.

Laget fra Fredrikstad ledet 2–0 på hjemmebane, men Mikkel Christiansen og Anton Holm satte inn to raske mål for Frisk Asker like før kampslutt.

Spilleforlengelsen på fem minutter var målløs, og kampen måtte derfor avgjøres med straffeslagskonkurranse.

Keeperne stengte målet helt og først etter hele 39 bomforsøk satte Stjernens Håkon Imset Stormli pucken i nettet og sikret hjemmelaget seieren.

Stjernen stoppet med det tapsrekken på tre kamper, og ligger seks poeng bak tabelltopp Sparta.

Frisk Asker ligger på femteplass etter 21 spilte kamper.

I Oslo vant Ringerike Panthers 7–3 over Manglerud Star lørdag kveld. På Lillehammer leder hjemmelaget 1–0 over Stavanger Oilers etter scoring i overtallsspill ved Nick Dineen.