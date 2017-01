Sambahåndball av Norge feide Brasil av banen

Til slutt ble det 39–26 og trettenmålsseier for Norge, og Håndballgutta er klare for åttedelsfinale i VM.

Lagene fulgte hverandre ganske tett fram til pause, men et par minutter før hvilen fikk Norge et forsprang. Tre raske Norge-mål de siste sekundene sørget for 18-13-ledelse til pause.

Avgjorde rundt pause

Christian Berge jublet som om kampen var vunnet på sidelinja, og var kjempefornøyd med prestasjonene i Nantes.

De søramerikanske herrene klarte ikke å riste av seg sjokket, og brukte over syv minutter på å overliste målvakt Torbjørn Bergerud. Da hadde Norge scoret tre ganger, og skaffet seg en syvmålsledelse.

STENGTE BURET: Han var vanskelig å overliste, Torbjørn Bergerud. Foto: Stephane Mahe / Reuters

– Slutten av første omgang og hele andre er bra stykke arbeid. Det viser dimensjonen Norge har, sier Håvard Tvedten.

Norsk toppscorer ble Sander Sagosen. Han satte syv mål i kampen

Klasseforskjell

Brasil nærmet seg aldri, og ble utspilt av et friskt, norsk lag. Etter hvert i 2. omgang resignerte søramerikanerne fullstendig.

– Brasil er sjanseløse. Det er stor klasseforskjell på lagene her nå, sier NRKs ekspert Øystein Havang.

Mot slutten tok Brasil ut målvakten i hvert angrep. Det var ikke noe sjakktrekk, og Norge satte mange kuler i tomt bur.

– De har tapt på det taktiske grepet. Det har vært veldig mange scoringer i åpent mål, sier Havang.