Salvesen sikret Godsets første seier

Lars-Jørgen Salvesen ble matchvinner for Strømsgodset i 1-0-seieren over Haugesund på bortebane mandag. Det var drammensernes første seier for sesongen.

Begge lag kom til kampene med tap i begge de første kampene. Haugesund ble senket av et hattrick av Sandefjords Alexander Ruud Tveter i den første runden, før to raske mål fra Vidar Örn Kjartansson sikret Vålerenga-seier i kamp nummer to.

Godset tapte i serieåpningen for nyopprykkede Jerv og tapte 1-3 mot Molde sist kamp.

Det var helt til det gjensto ti minutter av kampen. Gustav Valsvik fikk hodet på ballen, og den falt ned til Salvesen som bredsidet inn matchvinnerscoringen. (NTB)