Saltvik Pedersen tok overlegent gull: – Vi har vært vitne til noe stort

Saltvik Pedersen økte fra start og som regjerende mester i disiplinen viste han klasse da han reddet seg inn i et par svinger og kjørte inn til et overlegent gull over tre sekunder foran italienske Rene de Silvestro som tok sølvet.

Nederlandske Jeroen Kampschreur var nærmest Saltvik Pedersen før andre omgang og satset alt og kjørte fine buer på toppen av løypa. Men i midtpartiet hektet nederlenderen og kjørte ut. Dermed lå alt til rette for gull til Karmøy.

Og Saltvik Pedersen var utilnærmelig da han økte fra toppen og ned. Gullet i storslalåm er 22-åringens tredje i Paralympics i år og i tillegg har han ett sølv fra utforen.

– Vi har vært vitne til noe stort. Han har orka ganger fire mentalt og fysisk og viser at han er best i disse lekene av han og konkurrentene, kommenterte Ole Kristian Stoltenberg til bildene av Saltvik Pedersen som jublet for gullet.

Ristet på hodet

Saltvik Pedersen ristet lett på hodet etter målgang og var ikke helt fornøyd med gjennomføringen i førsteomgang til tross for at han ledet klart.

Karmøybuen startet som nummer ni og økte hele veien nedover løypa. Han kom i mål med tiden 57.91, med 1.09 ned til Jeroen Kampschreur fra Nederland på en andreplass.

Saltvik Pedersen tok sitt andre gull i Paralympics da han vant superkombinasjonen mandag. Han startet medaljejakten med å ta sølv i utforkonkurransen lørdag. 22-åringen er også regjerende mester i storslalåm fra forrige Paralympics.

Marcus Nilsson Grasto, som konkurrerer i stående klasse, lå på en 25.-plass etter første omgang. I andreomgang kjørte han godt og tok ledelsen i mål, men det holdt ikke helt til den store klatringen på resultatlisten og Grasto endte som nummer 24 i klassen finske Santeri Kiiveri vant.

– Dette er det rennet jeg er mest fornøyd med så langt i Paralympics. Jeg er ikke helt fornøyd, det kan man aldri være, men det var en helt ok prestasjon ut fra hva jeg har gjort tidligere i år, sier Grasto til NRK etter målgang.