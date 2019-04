Salah-prosjektil satte fyr på tittelkampen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Chelsea ødela Liverpools gullhåp i Premier League for fem år siden.

Det var mange fra den røde delen av Merseyside som fryktet at det kunne bli en reprise fra 2014 denne søndagen.

– Det skjedde ikke i dag og det er vi glade for. Vi husker jo selvfølgelig hva som skjedde tilbake da, men vi gjorde jobben og er svært fornøyde med tre poeng her i dag, sa Liverpool-stopper, Virgil van Dijk i et intervju vist på TV 2.

Men denne gangen klarte ikke London-laget å stikker kjepper i hjulene.

– Ting kan snu fort. Nå må vi bare nyte det en liten stund, før det er på tide å tenke på neste kamp, la van Dijk til.

51 min: 175 centimeter høye Sadio Mané raget høyest på bakerste stolpe og sendte Merseyside-klubben foran.

Etter dette yppet Maurizio Sarris menn seg, men uten at Liverpool snublet, som mange fryktet at de ville gjøre.

Rødtrøyene leder ligaen ett poeng foran City og har fire gjenstående kamper, men de lyseblå har én kamp mindre spilt.

Chelsea fyrte opp stemningen før kampen ved å legge ut klippet fra 2014.

City-seier tidligere på dagen

Tidligere Liverpool-spiller Raheem Sterling, som scoret i Manchester Citys 3-1-seier mot Crystal Palace tidligere på dagen, tror gullkampen blir avgjort i siste serierunde.

– Det blir helt sikkert sånn med tanke på hvordan Liverpool har spilt. Det vil vare helt til slutt. Liverpool har en bra tropp og mye selvtillit, men det har vi også, sa den tidligere Liverpool-spilleren til BBC, ifølge NTB.

