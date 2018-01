Sagosen slått i gulvet to ganger på syv sekunder: – Tull å holde på sånn

– Nå må vi begynne å spille håndball her!

Det sa NRKs ekspert Håvard Tvedten med et drøyt kvarter igjen av kampen. I løpet av et par intense minutter var det ikke akkurat håndballen som var i sentrum i hallen.

Lagene kranglet, spillere ble utvist og stemningen var mildt sagt på kokepunktet i Porec.

– Vi prøver å spille fair håndball, men det gjør dessverre ikke alle våre motstandere, sier Christian O'Sullivan til NRK.

MISFORNØYD: Østerrikes trener Patrekur Johannesson. Foto: Antonio Bronic / Reuters

Blått kort

Først ut var Janko Bozovic, som fikk rødt kort etter at armene var oppe i ansiktet på Sander Sagosen tidlig i 2. omgang.

Syv sekunder senere gikk Sagosen i gulvet igjen. Denne gangen ble han regelrett måkt ned av Vytautas Ziura. Ziura fikk blått kort for regelbruddet, og Sagosen viste tydelig at han var forbannet på østerrikerne.

– Det er fortjent. Han går inn for å slå meg, sier Sagosen til NRK.

Blått kort betyr at Ziura nå risikerer utestengelse utover i mesterskapet.

– Det er forferdelig stygt spill. Han er kjent som en råtass, og jeg er ikke overrasket over at det er han, sier NRKs ekspert Håvard Tvedten.

Minuttet senere ble Østerrikes trener Patrekur Johannesson tildelt en tominutter. Den islandske treneren klappet ironisk mot dommerduoen og var tydelig oppgitt.

– Vi får håpe han sier til laget at de må «roe reka» litt, og ikke ødelegge de norske spillerne. Det kan være frustrasjon, men sånn kan de ikke holde på, kommenterte Tvedten.

KRIG: Bjarte Myrhol forsøker å stoppe Vytautas Ziura i 1. omgang. Foto: - / AFP

Sagosen: – Driter i det

Sander Sagosen mener krigingen var Østerrikes eneste sjanse til å vinne.

– De må lage en slåsskamp; der er de kanskje bedre enn oss. Men vi puster ut, og spiller god håndball. Vi slår dem med 11 mål, så det var ikke noe å snakke om, sier Sagosen.

– Var det et riktig blått kort?

– Jeg har ikke sett bildene, men jeg driter i det for å være ærlig. Vi er klart bedre enn dem, så får de stå for det spillet.

Også Bjarte Myrhol fikk seg en skikkelig trøkk og deiset rett i parketten. Kapteinen ble liggende en liten stund før han kom seg på beina.

– Jeg fikk meg en skikkelig karamell, det var haken som fikk seg en smell. Det var dårlig stemning der en periode, sier han.

Cruiset inn til seier

De heteste duellene roet seg, og da var det ingen tvil om hvem som var best.

Anført av en glitrende Kristian Bjørnsen, styrte Norge mot storseier. De hvitkledde fant aldri nøkkelen til å stoppe det norske angrepet.

Det betyr at Norge er klare for hovedrunden, og at de tar med seg to poeng med til Zagreb. Der venter vertsnasjonen Kroatia, Serbia og Sverige.