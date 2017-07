– Vi har avgjort å diske Peter Sagan fra Tour de France etter at han satte noen av sine kollegaer i alvorlig fare på de siste meterne av spurten i Vittel, sier juryleder Philippe Marien til en samlet presse i den franske byen.

DISKET: Slovaken Peter Sagan er disket fra Tour de France. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Sagan er disket etter den høydramatiske spurten på den 4. etappen da briten Mark Cavendish smalt stygt i bakken.

Mark Cavendish fikk vite om nyheten fra et samlet pressekorps utenfor lagbussen til Team Dimension Data.

– Det er første gang jeg hører om det nå. Jeg er takknemlig for at han kom for å snakke med meg rett etter målgang. Vi har et godt forhold. Jeg var ikke fornøyd med den bevegelsen han gjorde mot høyre, men sånn er det i dette gamet. Albuen overrasket meg litt, og det er det jeg vil snakke med ham om, men når det gjelder disken er det juryens avgjørelsen, sier Cavendish til en samlet presse i Vittel etter å ha sjekket skaden i lagbussen.

– Ble du mer eller mindre sint etter å ha sett situasjonen på ny?



– Jeg er litt overrasket. Jeg har et godt forhold til ham, men jeg er litt overrasket over albuen, sier Cavendish, som hadde fått undersøkt skaden i lagbussen.

Cavendish skadet hånda og skulderen i velten.

– Vi har gode nyheter foreløpig. Røntgen viser ingen brudd, men vi må ta flere undersøkelser. Vi må sjekke videre for å se om han kan fortsette, men vi sier fra så fort vi har vært på sykehuset, sier Adrian Rotunno, lege for Team Dimension Data

– Jeg er ok. Jeg har litt vondt, men vi skal ta noen flere tester nå. Vi får se hva som skjer, sier Cavendish.



– Tror du at du kan starte i morgen?



– Om ikke testene viser noe mer tror jeg det, men når det gjelder smerte… Jeg har ødelagt skulderen min to ganger tidligere, men det er mer smerter nå. Det gjør meg ikke optimistisk, men jeg er ingen doktor. Hvis jeg ikke kan gjøre det verre får jeg se, men det er ganske vondt nå. Jeg kan ikke bevege skulderen for mye, og vil heller ikke være en risiko for de andre rytterne, sier briten.

NRKs sykkelekspert Dag Erik Pedersen er rystet over nyheten om at Sagan er kastet ut av Tour de France.

– En mann i VM-trøya som er kasta ut av Tour de France. Det er jo historisk, og det har jo aldri skjedd før, sier Pedersen om at den regjerende verdensmesteren og sykkelsportens største stjerne er ute av verdens største sykkelløp.

– Den aller største nedturen får jo Peter Sagan selv. Han er regjerende verdensmester og kjemper om den grønne poentrøya. Dette svir noe ordentlig, og for laget hans er jo dette en katastrofe, sier Pedersen, som mener krasjen før mål var noe av det styggeste han har sett.

– Jeg har aldri sett makan til takling. Det var uventa at en så fin rytter, en som aldri har vært involvert i den type hendelser eller taklinger gjorde dette. Cavendish har jo sort belte i det selv, egentlig. Men dette var forferdelig, fordi det kunne gått så mye verre. Det kunne gått liv tapt, sier Pedersen.

TV-bildene viser at Sagan trolig dyttet Cavendish inn i gjerdet og at han brukte albuen mot Cavendish. Det er derfor arrangøren går til det dramatiske skrittet å diske Sagan.

Sagan spurtet inn til en andreplass, men ble deplassert og endte sist på resultatlisten etter løpet.

Franskmannen Arnaud Demare vant sin første etappeseier i Tour de France, men det kom helt i skyggen av Cavendish som smalt i bakken.

– Det så ikke ut som 30-sekundersregelen gjaldt i dag, så det ble trangt. Jeg så ikke selve krasjen, men jeg hørte den så det kan ikke ha vært så langt unna, sier Alexander Kristoff til NRK, som spurtet inn til en gledelig tredjeplass, som til slutt ble en andreplass på den 4. etappen.

Saken oppdateres