Så dårlig i monsterbakken at det er en gåte

Pågrep aktivister etter stunt-drama

To aktivister med klatretau hang opp et banner fra taket under NFL-kampen mellom Minnesota Vikings og Chicago Bears. Deler av publikum ble nødt til å flytte seg, og politi og brannvesen tok opp jakten på aktivistene, som ble pågrepet og siktet for eiendomskrenkelse og innbrudd, ifølge ESPN. Aktivistene protesterte mot den planlagte oljerørledningen Dakota Access Pipeline.