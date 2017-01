Solberg blir fabrikkfører for VW

Volkswagen har inngått et samarbeid med Petter Solberg for 2017, skriver Smaalenenes Avis. – Dette her er stort. Tenk; Dette blir den eneste sportslige satsingen Volkswagen gjør i 2017, sier Solbergs pressesjef, Per-Espen Løchen, til avisen.