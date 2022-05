Ruud mottok drømmebeskjed – så tok han seg til finale

For da ble det klart at Casper Ruuds vei til finalen i French Open er fri for fire av de fem største forhåndsfavorittene. Nordmannen plasserte seg i den nedre halvdel av hovedtablået. Han kan ikke møte noen av de fra øverste før i finalen.

Det inkluderer Novak Djokovic som vant sist uke i Roma, Carlos Alcaraz som vant uken før i Madrid og Alexander Zverev som var i henholdsvis semifinalen og finalen av de to turneringene.

STJERNESKUDD: Carlos Alcaraz har vunnet to av sesongens Masters 1000-turneringer, blant annet da han slo Casper Ruud i finalen av Miami Open. Foto: Bernat Armangue / AP

Og heller ikke Rafael Nadal som har vunnet Roland Garros-turneringen 13 ganger og, ifølge Zverev, blir 30 prosent bedre bare av å spille i Paris.

– Vet aldri hva som kan skje

Spanjolen avskriver seg selv som den største favoritten. Han sliter med kroniske plager i foten og har hatt en lite ideell oppladning. Men det er ingen som tør å avskrive den aldrende stjernen, og Ruud er nok glad for at han slipper nettopp det møtet før turneringen er to uker gammel.

Nadal vektlegger imidlertid ikke trekningen i veldig stor grad. Han har notert seg at det er flere «tungvektere» på sin halvdel, men mener det skal mye til at man får se de kampene som på forhånd ser sannsynlige ut.

– Det er en Grand Slam-turnering. Du vet aldri hva som kan skje. Det gjenstår mye før vi får se de kampene du kanskje tror vi får se, sier Nadal.

KONGEN AV PARIS: Rafael Nadal vant sin 13. French Open i 2020. Han er den mestvinnende i Grand Slam-historien med 21 trofeer etter at han vant Australian Open i starten av året. Foto: Francois Mori / AP

Helt ulik oppladning

Mens alle de største stjernene er på plass på det enorme idrettsanlegget, like sør for sentrum av Paris, lader Ruud opp med kamper i Sveits. Fredag ettermiddag tok han seg til finalen i ATP 250-turneringen i Genève. Reilly Opelka ble slått 7-6, 7-5 i strake sett.

Lørdag spiller han finale mot Richard Gasquet eller João Sousa.

Nordmannens største hinder for å nå langt i Paris er Stefanos Tsitsipas. De kan møtes i en eventuell kvartfinale. Grekeren tapte finalen i Roma sist uke mot Djokovic. Serberen slo ut Ruud i semifinalen dagen før.

Tsitsipas mener han valgte riktig ved å velge motsatt av Ruud. Han droppet å spille turnering uken før start i Frankrike.

– For min del tror jeg ikke det ville vært veldig lurt, spesielt etter å ha spilt mange turneringer og tatt meg langt i dem. Jeg trenger litt hvile noen dager før det starter her, sier Tsitsipas.

SLO RUUD: Stefanos Tsitsipas har møtt Casper Ruud to ganger i seniorkarrieren. Ruud vant første møtet på grus, men Tsitsipas slo tilbake på hardcourt sist høst. Foto: Chris Young / AP

Fjorårsfinalisten har ladet opp med tre knallsterke resultater på Masters-turneringene på grus. Semifinale, finaletap og seier.

Stjerne: – Ruud har spilt veldig bra

Tsitsipas hevder imidlertid at han kun vet hvem han møter i 1. runde: Lorenzo Musetti.

Zverev velger å peke på et par sterke kort fra Ruuds halvdel.

– Jeg tror Andrej (Rubljov) har en veldig god sjanse til å nå langt, også. Daniil (Medvedev) er nummer to i verden. Jeg tror han trenger litt tid til å komme tilbake fra skade og tilpasse seg grusunderlaget. Ruud har spilt veldig bra på grus, sier Zverev til NRK.

VERDENSTREER: Alexander Zverev. Foto: Hamish Blair / AP

Rubljov leverte en svak opptakt til French Open i Italia, og Medvedev tapte i første runde av turneringen i Genève. Verdenstoeren har vært ute i lengre tid med ryggproblemer og har vært ganske tydelig på at grus ikke er står høyt i kurs.

Ruuds vei til finale Ekspandér faktaboks Dette er spillerne Ruud må slå, dersom alle de best rangerte spillerne vinner sine kamper: Runde 1: Jo-Wilfried Tsonga Runde 2: Ugo Humbert (45 i verden) Runde 3: Lorenzo Sonego (35) Runde 4: Hubert Hurkacz (13) Kvartfinale: Stefanos Tsitsipas (4) Semifinale: Daniil Medvedev (2) Finale: Novak Djokovic (1)

Casper Ruud innleder French Open mot Jo-Wilfried Tsonga (37). Franskmannen legger opp etter årets turnering i Paris. Han har vunnet 18 titler og vært rangert som 5. best i verden, men er nå nummer 254 etter flere år med skadetrøbbel.