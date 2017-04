Ruud før duellen på hjemmebane: – Tennis er en ensom sport

For første gang siden 2003, har Norge en mulighet til å spille seg opp til gruppe 1 i Davis Cup.

Da må Danmark slås på veien til en opprykkskamp, på hjemmebane i Stavanger.

– Jeg har hørt at Stavanger gleder seg, det er kult at de har fått det til. Jeg tipper det blir bra stemning. Vi møter et annet skandinavisk lag, så det blir en prestisjekamp. Det hadde vært kult å slå Danmark, sier Norges beste tennisspiller, Casper Ruud.

Mye alene

Det er sjeldent Ruud spiller på hjemmebane, men i den individuelle sporten tennis er det også sjeldent man får delta i lagfølelsen som Davis Cup bringer med seg.

– Vi er fire unge gutter, vi tuller mye og har det gøy, men er samtidig seriøse. Det er annerledes enn når jeg reiser rundt alene. Alle har nytte av det av og til. Tennis er jo en ensom sport, man er mye alene. Alle setter pris på Davis Cup-ukene, mener nordmannen.

Far Christian har vunnet nest flest Davis Cup-kamper for Norge, og støtter seg til sønnen.

– Jeg tror det er veldig bra for Casper og tennisen generelt å ha den følelsen av å spille på et lag. Det er positive uker i livet til en tennisproff.

Skandinavisk kniving

Ruud klatret tidligere i 2017 forbi svensken Elias Ymer på verdensrankingen, og er dermed den best rangerte spilleren i Skandinavia. Da var det første gang den beste nordmannen var bedre rangert enn den beste svensken.

– Det er litt skandinavisk kniving i tennis. Det er ikke ofte det har vært så jevnt på rankingen som nå, mener Ruud.

GOD DUO: Casper Ruud og Viktor Durasovic er Norges beste tennisspillere. Foto: Privat

På sitt beste var en annen Ruud, Christian Ruud nummer 39 i verden, men selv da var han et stykke bak de beste svenskene. Nå håper han et skandinavisk tronskifte er i gang på herresiden.

– Sverige har falt litt bakover, mens Norge har Casper og Viktor (Durasovic). Vi får håpe Norge er en nasjon som hevder seg i Norden, og ligger rangert øverst.

I tillegg til Ruud og Durasovic, utgjør Simen Sunde Bratholm og Joachim Bjerke det norske laget i Stavanger. Durasovic viste senest forrige uke god form ved å ta seg til finalen i en Futures-turnering, og Ruud har tro på seier foran møtet med danskene.

– På papiret er vi favoritter. Men Davis Cup er litt annerledes. Det er ekstra press, og man spiller med høyere skuldre enn vanlig. Men vi får håpe at de støtter oss bra i Stavanger, og at det er en fordel for oss, sier nordmannen.