– Dei leikar jo med resten av konkurrentane, seier NRKs ekspert Fredrik Aukland om dei to russiske laga.

I den siste langbakken sette dei to russiske laga inn eit skikkeleg rykk. Noregs ankermann Finn Hågen Krogh hadde ingen moglegheit til å henge på.

Viktig med dobbeltsiger

– Dei gjekk fort i langbakken og eg hadde ingenting å svare med. Det kjentes ikkje rått ut. Eg er skuffa, seier Krogh.

Til slutt tok Sergej Ustjugov også rotta på Russland fyrstelag og gjekk Russland 2 inn til siger på Lillehammer. Finn Hågen Krogh vann spurten mot Vebjørn Turtveit og Noregs andrelag og tok den siste pallplassen.

Ustjugov skulle eigentleg stå over dagens stafett i likskap med både Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov.

Men den russiske ankermannen på Russland 2 blei sjuk og Ustjugov kom inn.

– Dobbeltsiger framfor Noreg her på Lillehammer er veldig bra for oss. Veldig viktig for motivasjonen, seier den russiske trenaren, Markus Cramer til NRK.

Tøffe forhold

Snøvêret gjorde sitt til at det blei ein svært jamn og spennande stafett på Lillehammer. Ingen klarte å gå ifrå på dei to klassiske etappane.

På den tredje etappen gjorde Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger eit realt forsøk på å gå ifrå og dei fekk ein luke på 11 og 15 sekund ned til dei russiske laga.

Men begge dei russiske laga tok forspranget kjapt inn og ut på den aller siste runden var heile sju lag med i tetgruppa.

I den siste bakken gjekk dei russiske laga alt dei hadde for å riste av seg Finn Hågen Krogh og Noreg. Taktikken lyktes og vinnarsjansane røyk for begge dei norske laga.

Både Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby sto over stafetten. Heller ikkje Russlands største stjerne Aleksandr Bolsjunov stilte til start.