– Dette sier litt om hvor sterkt dette engasjerer det norske folk, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Han er overrasket over hvor sterke følelser spørsmålet vekker i befolkningen.

DEMONSTRASJON: Demonstranter samlet seg i helgen foran hovedkvarteret til Den internasjonale olympiske komité (IOC) i Lausanne. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Russisk og belarusisk deltagelse i fremtidige OL er et brennhet tema i idretten.

Russisk deltagelse er også tema i NRKs undersøkelse.

Reagerer på tallene

I undersøkelsen gjennomført av Norstat, svarer 47 prosent ja til at norsk idrett bør boikotte OL i 2024 hvis russiske utøvere får delta.

34 prosent svarer nei. 19 prosent svarer at de ikke vet.

Grafikk: Jørgen Terland Gundersen / NRK

– Det er interessant at folk er villige til å ta dette et viktig hakk videre fra det som er diskutert til nå. Boikott er det kraftigste virkemiddelet man har i idretten. Det brukes ytterst sjelden, sier Saltvedt.

Norge boikottet OL i Moskva i 1980. Det skjedde etter Sovjets invasjon i Afghanistan.

– Tallene fra Norstat er ikke overraskende med bakgrunn i at vi ser en brutal russisk krigføring i Europa, som selvsagt påvirker oss her i Norge, skriver president i Norges Idrettsforbund (NIF), Berit Kjøll i en e-post til NRK.

Hun gjentar at norsk idretts standpunkt er at man ikke ønsker russisk og belarussisk deltakelse i internasjonale idrettsarrangementer.

NÆR KONTAKT: Idrettspresident Berit Kjøll har tett kontakt med de andre nordiske idrettsorganisasjonene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det ga vi senest tydelig uttrykk for i et møte med IOC og alle verdens 206 olympiske komiteer mandag denne uken. Vi følger situasjonen svært nøye, og vi vil på bakgrunn av IOCs siste anbefalinger fortsette vår dialog med egen organisasjon, skriver Kjøll.

– Det vil derfor i løpet av denne uken bli gjennomført et informasjons- og dialogmøte med særforbund og idrettskretser. Dessuten har vi nær kontakt og dialog om situasjonen med de øvrige nordiske idrettsorganisasjonene, fortsetter presidenten.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener en eventuell slik avgjørelse er opp til idretten.

– Idretten er selvstendig og ikke politisk styrt så det er de selv som beslutter om de vil boikotte eller ikke og hvem som får delta. Også mener vi i regjeringa fortsatt at IOC ikke skal åpne opp for utøvere fra Russland og Belarus, sier Trettebergstuen til NRK.

IOC styremedlem, Kristin Kloster Aasen, har ingen kommentar til NRKs spørreundersøkelse.

Møte i IOC

Tirsdag diskuterte IOC-styret utestengelsen av Russland og Belarus. Der kom de med nye anbefalinger rundt en mulig retur for utøvere fra de to nasjonene.

Blant annet anbefalte de at ingen utøvere som er en del av den russiske eller belarusiske hæren får delta. Noen avgjørelse rundt russisk og belarusisk deltagelse i OL i 2024 ble ikke tatt.

Norge er blant landene som nylig ba IOC om å opprettholde forbudet mot russisk og belarusisk deltagelse.

I NRKs undersøkelse mener 69 prosent at det er riktig å utestenge russiske utøvere fra internasjonal idrett.

Grafikk: Jørgen Terland Gundersen / NRK

– En ting er at det er mye lettere å svare ja på om man bør utestenge Russland. Men at så mange mener man bør boikotte også, dersom russerne får være med, er ganske oppsiktsvekkende, sier Saltvedt.

Saltvedt påpeker at en mulig norsk boikott ikke er noe man har turt å diskutere ordentlig.

Han ser at det i så fall også blir et spørsmål om hvem som skal bestemme dette. Om det er et spørsmål for politikere eller om det er idretten selv som skal ta ansvaret.

OVERRASKET: Sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, så ikke for seg at boikott-viljen var såpass stor i Norge. Foto: Martin Leigland / NRK

Vadim Guttsait, den ukrainske sportsministeren takker det norske folk for støtten til ukrainsk idrett.

– De støtter tanken om at så lenge krigen fortsetter og idretten blir brukt politisk av overgriperen, så er det ikke tidspunktet for å la russiske og belarusiske utøvere komme tilbake. Ukrainere blir drept, lever under bombardement og er i en krigssituasjon, sier Guttsait til NRK.

Tyskland avviser boikott

Det tyske olympiske idrettsforbundet (DOSB) har denne uken avvist at boikott av OL i Paris er aktuelt.

– Et tysk lag vil konkurrere, vi utelukker en boikott på grunn av generelle bekymringer, sa DOSB-president Thomas Weikert i et intervju med det tyske mediet Funke.

Idretter som boksing og fekting har allerede åpnet opp for russisk og belarusisk deltagelse.