Røthe ber ledelsen snu om stipend – Iversen uenig: – Bør ikke få full lønn hvis du studerer fulltid

Sjur Røthe svarer et klokkeklart «ja» på NRKs spørsmål om forbundet bør snu i spørsmålet allerede til våren.

– Har bidratt enormt

– Vi er forskjellige alle sammen. Åge Skinstad (tidligere landslagssjef, journ.anm.) sa det fint: Han sa at det er rettferdig å behandle alle ulikt. Det må være mulig å diskutere dette litt etter sesongen, sier han – og fortsetter:

– Astrid har vært i med i et tosifret antall år og bidratt enormt. Hun går utenpå de fleste andre. Jeg ser jo også at utdanningsbiten er viktig jo eldre jeg blir. Har man muligheten til å kombinere det med å være skiløper, så skal det ikke være noen form for straff.

GIR STØTTE: Sjur Røthe, her avbildet på pressetreff i Lillehammer. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

«Dårlig signal»

Det var på mandag at medisinstudent Uhrenholdt Jacobsen var klar og tydelig i sitt syn i NRK. Bakgrunnen er at hun har hatt sitt helt egne opplegg som landslagsløper. Det opplegget innebærer at hun ikke har vært med på verken samlinger eller markedsoppdrag fra mai til november.

I hennes spesialavtale med skiforbundet ble de i våres enige om at hun ikke ville få utøverstipend gjennom de månedene.

Men etter å ha blitt nummer tre i verdenscupåpningen i Finland sist helg, lettet Uhrenholdt Jacobsen på sløret. Hun fortalte at stipendet ville vært hennes eneste inntektskilde gjennom sommer- og høsthalvåret. Hun har levd på oppsparte midler.

Heming-jenta understreket at det for henne ikke spilte så stor rolle. Men hun var klar på at hun mener det manglende stipendet sender et dårlig signal til yngre utøvere. Vil de da tørre å gå den samme veien etter henne da? spurte Uhrenholdt Jacobsen.

SNART KONKURRANSER: For Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her under en trening fredag morgen. Foto: Geir Olsen

Bør ikke få full lønn

Emil Iversen synes det er litt vanskelig å uttale seg om situasjonen. Han mener det må være rom for å studere som eliteløper på landslaget, men han mener samtidig man må passe på at «folk på landslag ikke bare går på ski i helgene».

Han synes det er imponerende at Uhrenholdt Jacobsen klarer å kjøre to forskjellige løp gjennom sesongen og mener det skal legges til rette.

Men han mener også at er vanskelig å definere hvor viktig en skiløper har vært gjennom årene, slik Sjur Røthe argumenterer.

På spørsmål om forbundet bør være prinsipielle og si at utøvere som studerer ved siden av, bør få utøverstipend i tillegg, svarer Iversen slik:

– Nei. Jeg svarer nei. Jobben vår er å gå fort på ski. Det kan være vanskelig hvis du studerer fulltid. Man kan ta et fag eller to, men du bør ikke få full lønn av Norges Skiforbund for å studere fulltid, sier trønderen.

STERKE MENINGER: Emil Iversen, her fra sist helgs konkurranser i finske Ruka. Foto: LEHTIKUVA

Holder såvidt hodet over vann

Uhrenholdt Jacobsen har stipend eller ei mildt sagt hatt en stressende uke etter den sterke prestasjonen sist helg.

I opptakten til verdenscup på Lillehammer denne helgen – med 15 kilometer med skibytte og stafett på programmet – har hun jobbet ved Lillehammer sykehus. Det har betydd dagvakter siden mandag og en kveldsvakt torsdag.

Hun har kost seg gjennom uken og blitt utfordret av personalet ved sykehuset, forteller Heming-jenta under pressetreffet før rennet lørdag. Men hun er svært usikker på hvordan kroppen responderer på jobbing og lite søvn. For Uhrenholdt Jacobsen sier hun er «skikkelig sliten» og innrømmer at «det er så vidt hun holder hodet over vann».

KLAR I TALEN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her under pressetreffet på Lillehammer fredag. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Det er dem jeg skal kjempe for

32-åringen vurderer at det blir tøft å kombinere både studier og toppidrett neste sesong med VM som det største høydepunktet. Det blir i hvert fall ikke færre studierelaterte aktiviteter.

For fra våren av skal hun jobbe i hele tre måneder i strekk. Hun er fortsatt opptatt av å understreke at det for henne personlig ikke betyr så mye at hun ikke får utøverstipend.

– Men nå har jeg sittet på frokost med flere av morgendagens helter, de som skal gå på nasjonal kvote her på Lillehammer, og flere ønsker å ta utdanning, sier hun.

– Det er dem jeg skal kjempe for. Ikke meg selv. Jeg er jo snart gjennom. Jeg mener de skal få det lettere enn jeg har hatt det.

STØTTER JACOBSEN: Joachim Walltin i NISO. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Smålig»

I NISO (Norske utøveres sentralorganisasjon) har daglig leder Joachim Walltin fulgt situasjonen. Han brenner for temaet utdanning og toppidrett.

Han innleder med å si at Uhrenholdt Jacobsen er en respektert utøver og et forbilde som har klart å kombinere de to tingene på en svært god måte.

– Hun må ha forsaket mye for å prestere på begge arenaer. Det fortjener hun stor honnør for og det virker smålig å ta fra henne utøverstipendet. Jeg er enig i at det gir et dårlig signal, sier Walltin.

Evaluerer

Landslagssjef Espen Bjervig har blitt fremlagt både støtten og kritikken. Han svarer at saken om utøverstipendet er noe han og Uhrenholdt Jacobsen var enige om før sesongen.

– Der hadde utøveren full permisjon og var fritatt fra markedsaktiviteter eller andre aktiviteter. Så kan det finnes andre løsninger som er bedre eller like bra. Nå har vi prøvd denne løsningen, så må vi evaluere med Astrid.