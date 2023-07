«Vi skal vinne Obos» runget det fra bortesvingen der Rosenborg-supporterne befant seg.

Supporterne som tok turen til Sunnmøre fikk se et Rosenborg-lag som nok en gang snublet. De skapte en rekke sjanser uten å score, foræret Aalesund et mål og gikk på nok et tap.

– Nå blinker varsellampene, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes da Rosenborgs sjette tap denne sesongen var et faktum.

Skjelt ut av fansen

Etter kampen kokte det imidlertid litt over for enkelte. Rosenborg-spillerne tok turen bort til de tilreisende supporterne for å applaudere dem, men de ble møtt med sinne.

Noen av supporterne tok seg inn på banen og så ut til å gi RBK-spillerne klar beskjed om hva de mente om situasjonen.

– Her koker det skikkelig. Det er en gjeng som er lei av det som har vært en historisk svak Rosenborg-sesong, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes da supporterne ga spillerne det glatte lag.

RASENDE: Her får Rosenborg-spillerne huden full av supportere som tok seg inn på banen. Foto: Skjermdump / TV 2

– Vi fortjener det, sier Rosenborg-spiss Ole Sæter til TV 2.

– Det er på sin plass. Nå handler det om å få resultater, så slipper du d–et. Det skulle bare mangle at de får ut litt sinne og aggresjon, legger han til

0-3 mot Sarpsborg 08 og 0-1 mot Aalesund er fasit etter Svein Maalens to kamper som Rosenborg-trener. Søndagens tap var av det blytunge slaget, for det kom mot nedrykkskandidat Aalesund, og det hele kunne sett så annerledes ut.

– Vi har tapt litt for mye og er nødt til å begynne å vinne snart. Det er Rosenborg, og vi kan ikke holde på sånn vi holder på, sier Adrian Pereira til NRK.

For Rosenborg skapte nemlig en haug av sjanser på Sunnmøre. Men verken Ole Sæter, Emil Dahl Reitan, Adrian Pereira eller noen av de andre Rosenborg-spillerne klarte å overliste Sten Grytebust.

– Utifra hvor store sjanser de har hatt... De kan fortsette i en evighet uten å score, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen under kanalens FotballXtra-sending.

Gavepakke

Kampens eneste scoring kom rett etter pause, og det var en ordentlig gavepakke fra Rosenborg. Målvakt André Hansen spilte en svak pasning som Kristoffer Barmen plukket opp, fant lagkamerat Markus Karlsbakk som hamret inn det som ble seiersmålet.

MATCHVINNER: Markus Karlsbakk (t.h.) scoret kampens eneste mål da AaFK tok steget opp fra sisteplass. Her feirer han med Isaac Atanga og Kristoffer Barmen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

«Vi skal være ekle å møte» var beskjeden til Rosenborg-spissen Ole Sæter da NRK snakket med ham tidligere denne uken. Han beskrev RBK-spillerne som «såra dyr», og selv om det offensive spilelt til Rosenborg unektelig var bedre mot AaFK, var ikke effektiviteten det.

Og det var mot nettopp Aalesund Rosenborg skulle slå tilbake: Tangotrøyene startet dagen som tabelljumbo og hadde bare én seier.

Nå er AaFK nest sist - og står med to seirer.

For Rosenborgs del fortsetter den begredelige sesongen og de er i skrivende stund på 12. plass - bare fire poeng over playoff.