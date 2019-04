Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er samme hvordan vi spiller, vi må utøve det bedre. Vi er for dårlige i dag. Jeg er for tung i dag. Nå er det så svart at jeg bare vil legge meg til å sove, sier Pål André Helland til Eurosport.

For Rosenborg ligger nest sist i Eliteserien etter fire spilte serierunder. Kun to ganger har de klart å få ballen i mål.

Det er færrest antall mål i årets eliteserie. Ranheim har også scoret to, men bortsett fra det har alle lag scoret flere ganger.

Heller ikke hjemme mot Strømsgodset klarte fjorårets mestere å score. Selv om de var best, var det heller ikke denne gangen noen stor kamp for trønderne.

– Jeg har det helt jævlig. Vi er ikke gode nok. Vi skal vinne denne kampen, det er for dårlig. Det egner seg ikke på TV å fortelle hva jeg tenker om kampen, sier Helland til Eurosport.

Etter kampen har Helland roet seg litt ned:

– Det er et steg i riktig retning, men dessverre ikke et stort nok steg. Vi bør prestere litt bedre, sier Helland til NRK.

Spikeren i kista for Horneland?

Eirik Horneland har definitivt ikke fått noen god start på sin karriere som Rosenborg-trener. I løpet av de fire første serierundene har Rosenborg kun tatt ett poeng.

Det poenget kom i hjemmekampen mot Odd før påske. Horneland har tatt kritikk og sagt at han mente laget ikke har vært godt nok forberedt til seriestart, til tross for at han tok over laget i februar.

– Det er for mange kamper uten seier. Det er OK fremgang i banespillet, oppsummerer Horneland.

Før kampen mot Strømsgodset hadde spekulasjonene allerede begynt å svirre: Ville Horneland få sparken med tap? Etter kampen ble Horneland og Rosenborg pepet av banen.

– Jeg vet ikke hvor lenge det kan fortsette slik. Jeg tenker at vi må jobbe hardt hver dag for å bli bedre og komme til flere muligheter, sier Horneland til NRK.

– Føler du presset?

– Presset føler jeg hver eneste dag. Det er en stor klubb å lede. Det presset må du bruke til noe positivt og motivasjon til å jobbe hver eneste dag, sier RBK-treneren.

– Hva vil du si til supporterne?

– Jeg vil ikke prate så mye, jeg vil vise handling. Jeg syns vi har fremgang i dag, så må vi bygge videre på det. Jeg forstår at tilliten er skrall nå, men vår jobb er å gjenreise den tilliten, sier Horneland.

Kunne endt med tap

Ingen av lagene lykkes med å få til mye mandag kveld. Strømsgodset var kanskje nærmest da Lars Sætra fikk heade ballen fra få meter, men André Hansen dro frem en utrolig reaksjonsredning.

Kampen mellom Rosenborg og Strømsgodset ble ikke noen stor kamp. Det endte 0–0 etter en kamp med mye balltrilling og få sjanser. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Å reise fra Lerkendal med poeng er bra. Vi forsvarer oss godt, men jeg skulle ønske vi kunne holde på ballen litt mer. Men det er fremgang, sier Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebrigtsen til NRK etter kampen.

Men Rosenborg-spillerne er altså nådeløse med eget lag:

– Vi vil helst vinne kamper. Det er i hvert fall et steg i riktig retning. Vi har kontroll på kampen, men vi mangler de små detaljene for å skape de store sjansene. Vi må bli mer kliniske i den siste fasen, oppsummerer Rosenborg-forsvarer Birger Meling.