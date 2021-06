Rørt Vold vant NM-gull

Hovland spilte seg opp

Viktor Hovland spilte meget god golf på dag to av europatourturneringen i München fredag. Nordmannen er nummer to etter en runde på fem slag under par.

Hovland åpnet turneringen solid torsdag, og også fredag leverte nordmannen så til de grader varene i München.

Fem slag under par på fredagens runde gjør at Hovland nå er ni slag under par totalt etter de to første dagene.

Opp til ledende Niall Kearney fra Irland, nummer 599 på verdensrankingen, er det to slag for Hovland. Han deler andreplassen med tre andre spillere. (NTB)