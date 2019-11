Landslagspadler Amund (22) er kreftfri – nå kan broren gjøre ham helt frisk

Det er en glad Amund Vold (22) som spaserer opp trappen i storebror Lars Christians hus i Asker. Etter fire måneders usikkerhet i kamp mot kreftsykdommen har 22-åringen endelig fått klare svar.

– Jeg fikk en knallhard behandling, og så tok de en ny benmargsprøve for noen dager siden. Den viste at alle kreftcellene de kunne se tidligere var borte, forteller Amund Vold til NRK.

Dette året har blitt alt annet enn det Amund Vold hadde forestilt seg. Talentet med flere verdenscupserie og medaljer fra U23-VM skulle i august padle i VM. Men like før fikk han diagnosen Akutt lymfoblastisk leukemi.

I stedet for VM ble det stadige opphold på Rikshospitalet og en kamp mot kreften.

Likevel ser han fortsatt ut til å være i god form, men håret på hodet er borte og øyebrynene som til vanlig er tjukke er nesten borte.

Etter planen skulle behandlingen bekjempet kreftcellene tidligere. Det klarte den ikke. Alternativene ble færre og det begynte å se mørkt ut.

– Dersom jeg ikke hadde blitt kreftfri nå, så kunne det blitt krise. Da hadde det ikke vært så mange alternativer igjen, så jeg var i gledesrus da jeg fikk beskjeden, sier Vold.

USIKKERHET: I flere måneder har Amund Vold (22) gjennomgått tøff cellegiftbehandling. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Selv om Vold er kreftfri for øyeblikket, kan kreften komme tilbake. Han må derfor gjennomføre en benmargstransplantasjon for å restarte hele immunsystemet. Først da kan han bli helt frisk, men denne prosessen er farlig.

– En bivirkning ved transplantasjon er at det nye immunsystemet går til angrep på kroppen min. Det er derfor det er skummelt, sier Vold.

– Blodsbrødre

Utgangspunktet er likevel godt – og donoren er allerede på plass. For samme dag han fikk beskjeden om at han hadde bekjempet kreftcellene, kom det et svar på en annen viktig prøve.

En blodprøve fra eldstebror Lars Christian Vold viste at hans vevstype stemte perfekt overens med lillebrorens.

– Det er noe helt spesielt å kunne bidra med, så det betyr utrolig mye for meg følelsesmessig, sier Lars Christian Vold og fortsetter:

– Det er mindre risikabelt når det er brødre, så vi var veldig lettet. Det var best tenkelig utfall nå som han først må ta benmargstransplantasjon, sier storebror Vold.

GODE NYHETER: Forrige uke fikk Amund Vold beskjeden om at han var kreftfri – og at storebror Lars Christian Vold kunne være benmargsdonor. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Målet er at det nye immunforsvaret han vil få skal klare å blokkere de eventuelt gjenstående kreftcellene.

– Det var en stor lettelse, det må jeg si. Det er ekstra godt å vite at det er en jeg har så nært forhold til. Så nå kan vi faktisk på ekte kalle oss blodsbrødre, sier Amund.

Men en benmargstransplantasjon innebærer en stor risiko.

Det er ikke sikkert at den nye benmargen og Amund fungerer sammen, og det nye immunsystemet kan da gå til angrep på en forsvarsløs kropp. I tillegg oppstår det i flere tilfeller tilbakefall.

– Kreften er ikke lenger den største trusselen, har vi hørt. Det er spørsmålet om hvor godt den nye benmargen takler kroppen til Amund. Sannsynligvis går det bra, og det er det vi forholder oss til, sier storebroren.

En annerledes jul

I tiden fremover skal han gjøre kroppen klar for transplantasjon etter flere måneders tøff behandling. Etter planen skal benmargstransplantasjonen gjennomføres i midten av desember.

LAGKAMERATER OG BRØDRE: Eivind Vold og Amund Vold skulle egentlig padle sammen i VM. Slik ble det ikke. Her på padletur i september. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Jeg blir nok på sykehuset gjennom julen, så det blir en fin jul, ja, sier Amund smilende, før broren legger til:



– Sannsynligvis skal vi nok være der hele gjengen. Så det blir nok julaften på Riksen i år, sier Lars Christian.

De to brødrene er ved godt mot og Amund slutter fortsatt ikke å tenke på padlekarrieren. Han har et stadig håp om å vende tilbake. Men først må han bekjempe sykdommen for godt.



– Hvis dette går bra, og det satser jeg på, så tar det tid å bygge opp et nytt immunforsvar. Det spørs hvor hard trening det blir når jeg kommer i gang, men jeg satser på å begynne å trene mot sommeren. Det er drømmen, sier Amund.