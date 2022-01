Rørt Eckhoff med helomvending like før OL: – Alt har gått litt på tverke

– Jeg har valgt det fordi alt har gått litt på tverke. Nå har jeg troa på det jeg har gjort og at det kan gå bra i OL, sier Tiril Eckhoff.

Fredag var hun på startstreken igjen, i bare hennes andre renn siden før jul. På normaldistansen ble det et bomskudd på hver tur innom standplass, men med nest beste langrennstid, ble det en 11-plass.

Det var en tydelig rørt Eckhoff som snakket med NRK.

– Jeg er dritfornøyd fordi jeg har gjort noen tøffe valg i det siste og da er det digg å se at når kroppen funker, så går det bra, forteller 31-åringen, som stod over verdensrenn både i Grand Bornand, Oberhof og Rupholding.

1-1-1-1: Tiril Eckhoff var ikke helt fornøyd med fire bom på normaldistansen, men kroppen fungerte bra. Du trenger javascript for å se video. 1-1-1-1: Tiril Eckhoff var ikke helt fornøyd med fire bom på normaldistansen, men kroppen fungerte bra.

Trenger tid

Etter helgens renn i Anterselva var planen til Eckhoff å dra tilbake for en uke i høyden i Lavazé sammen med resten av landslaget, før de reiste med det siste oppsatte charterflyet til Beijing. Men etter en sesong preget av stor usikkerhet, har hun ombestemt seg i siste liten.

– Det handler også litt om totalbelastningen. Det er blitt veldig mye reising, så det er litt deilig å være på en plass litt lenger, mener Eckhoff.

– Jeg får litt bedre tid, og det er akkurat det jeg trenger nå, legger hun til.

SÅ BRA UT: Tiril Eckhoff under innskyting på normaldistansen i Anterselva. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Glad for selskap

Hun så på alternativet for tidligere avreise allerede i jula da hun ble syk. Også trener Sverre Huber Kaas mener dette er det mest optimale for fjorårets suverene skiskytter akkurat nå.

– Man blir selvfølgelig usikker når ting ikke går like bra som før, så handler det om ett og ett godt renn og bygge selvtillit. Da må vi legge til rette så alt er enkelt og greit, sier han.

DOBBEL OL-SUKSESS: Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff er de eneste av skiskytterne som reiser tidligere til OL. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

– Hun føler seg tryggere både med å kunne bli vant med stedet og tidsakklimatiseringen, og gjøre det der i stedet for her. Det er for å kunne forberede seg litt bedre, forklarer Kaas videre.

Marte Olsbu Røiseland står over rennene i Anterselva for å trene i høyden, og reiser også tidlig til Kina. Hun tror lagvenninnen har gjort et smart valg.

– Jeg ble kjempeglad da Tiril bestemte seg for å reise litt tidligere. Jeg tror det er kjempelurt for Tiril, og jeg glad fordi nå blir vi to på reise, sier Røiseland til NRK.