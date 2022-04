Røper hvorfor hun fjernet lagvenninnene fra sosiale medier: – Det gjorde meg vondt

Ada Hegerberg smilte stort da hun entret Ullevaal stadion og sin første landslagssamling på nesten fem år.

Hun introduserte seg for nye personer i støtteapparatet og ga gamle kjenninger en klem. Stemningen mellom henne og landslagssjef Martin Sjögren var lystig og lattermild, og hun rakk så vidt å hilse på nye og gamle landslagsvenninner før hun møtte den norske pressen.

– Jeg har hatt gode samtaler med både Caroline (Graham Hansen) og Maren (Mjelde), samtidig som jeg har hatt et godt forhold til flere av de andre spillerne gjennom mange år, forteller 26-åringen.

GOD STEMNING: Ada Hegerberg fikk en varm velkomst fra landslagssjef Martin Sjögren på første dag tilbake med landslaget. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Lå ikke noe personlig bak

Tonen ble raskt mer seriøs da hun fikk spørsmål fra VG om hvorfor hun valgte å fjerne flere av landslagsvenninnene fra sosiale medier etter landslagsexiten.

Chelsea-spillerne Maren Mjelde og Guro Reiten var blant dem hun slettet, og sistnevnte var sjokkert da hun oppdaget det.

– Jeg velger å tro at det er på grunn av landslaget og ikke meg som person. Jeg håper i hvert fall det, sa Reiten i 2018.

På det tidspunktet ønsket ikke Hegerberg å kommentere at hun fjernet gamle lagvenninner fra Instagram og Facebook, men nå forklarer hun handlingen slik:

– Da jeg tok det valget der (om å gi seg på landslaget journ.anm.), så var det et tøft valg å ta, samtidig som det var det nødvendige valget å ta også. Da gikk jeg inn i et «mode» der jeg var nødt til å holde fokus på det jeg ville ha fokus på. Og det å fortsette å se landslaget på sosiale medier gjorde meg vondt. Det lå ikke noe personlig bak det, og det er jentene klare over, sier Hegerberg.

BLE FJERNET: Maren Mjelde og Guro Reiten spilte med Ada Hegerberg før hun ga seg på landslaget i 2017. Etter dette slettet Hegerberg Mjelde og Reiten fra sine sosiale medier. Foto: Jil Yngland / NTB

Tror hun vil bli tatt godt imot

Etter at Hegerberg trakk seg fra landslaget, etter et fryktelig svakt EM i 2017, rettet hun sterk kritikk mot Norges Fotballforbund og landslagsledelsen for å nedprioritere kvinnelandslaget.

Derimot er hun tydelig på at hun aldri har kritisert landslagsspillerne.

– Hvor sikker er du på at de andre jentene tar deg imot med åpne armer?, spør Dagbladet.

– Det er jeg ganske sikker på at går veldig fint, svarer Hegerberg.

Avkreftet forventning om beklagelse

Etter det NRK kjenner til skal flere av landslagsspillerne ha forventet en beklagelse fra Hegerberg som følge av enkelte uttalelser etter landslagsexiten. Da Hegerberg-comebacket ble klart, avkreftet landslagssjefen at spilleren trengte å beklage seg.

– Her skal ingen be om unnskyldning. Her skal man skape forståelse for hverandre, og den prosessen er i gang. Her har kapteinene involvert seg på en veldig god måte. Nå må vi skape en god gruppe mot kvaliken og mot sommeren, sa han da.

Få landslagsspillere har foreløpig kommentert Lyon-stjernens Norge-retur, men NRK har pratet med Ingrid Syrstad Engen, Anja Sønstevold og Tuva Hansen. Alle tre sier de er glade for at en av verdens aller beste fotballspillere er tilbake på landslaget.