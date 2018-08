Det ble klart under mesterligatrekningen torsdag.

Cristiano Ronaldo ble i 2009 solgt fra Manchester United til Real Madrid. Der spilte han blant annet under den nå hardt pressede United-manageren José Mourinho. Nå er det klart for Old Trafford-retur for 33-åringen.

De to storklubbene vil også møte Valencia og BSC Young Boys i gruppe H.

Drømmetrekning for de norske

Martin Linnes ble onsdag tatt ut i Lars Lagerbäcks tropp til kampene i Nations League mot Kypros og Bulgaria i september. Han kunne igjen juble når det tyrkiske laget unngikk alle storkanonene i gruppe D.

Galatasaray, og Linnes, møter Lokomotiv Moskva, Porto og Schalke.

Håvard Nordtveits Hoffenheim kan også føle seg heldige etter torsdagens trekning. De møter Manchester City, Sjakhtar Donetsk og Lyon.

For Tottenham og Liverpool ble det derimot en knalltøff trekning. Både gruppe B og C kan defineres som gode kandidater til «dødens gruppe».

Finalen i mesterligaen spilles 1. juni på Metropolitano Stadion i Madrid.