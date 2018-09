Ronaldo-mareritt: Oppløst i tårer etter utvisning

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var spilt en knapp halvtime da fotballkveldens store snakkis var et faktum i Valencia.

Etter tumulter i feltet, med ballen langt unna, ble hoveddommer Felix Brych stående og konferere med assistentdommeren. Dommeren hadde sett Ronaldo og Valencia-stopper Jeison Murillo løpe inn i feltet da sistnevnte gikk overende.

Steile fronter

TV-bildene viste at Ronaldo gir Murillo et spark, eller en kakk, slik at colombianeren faller i gresset.

Tydelig misfornøyd ser Ronaldo ut til å røske borti hodet eller håret til Murillo, som svarer med å sprette opp fra gresstustene.

Så dro Brych frem det røde kortet til Ronaldos enorme fortvilelse.

Portugiseren tok seg til ansiktet og strigåt med hodet mellom knærne før han tuslet av banen.

TRØST: Her får Cristiano Ronaldo noen velvalgte ord fra lagkamerat Federico Bernardeschi. Foto: JOSE JORDAN / AFP

I sosiale medier ble utvisningen heftig debattert.

Noen mente at det var en dommerskandale og at VAR ville hindret det røde kortet, mens andre mente at Brych tok rett avgjørelse.

Tidligere landslagsspiller og Viasport-reporter Jan Åge Fjørtoft er blant ekspertene som er uenige i avgjørelsen.

– Jeg vet ikke hvor mange kamper (utestengelse) Ronaldo vil få. Jeg vet til og med ikke hvor mange flere mesterligakamper den tyske dommeren vil få... Men etter min mening: ikke rødt kort! skriver Fjørtoft.

Pjanic-dobbel

Juventus innledet kampen i Spania med å skape haugevis med store sjanser. Ronaldo misbrukte en stor mulighet etter ti minutter.

Hans svake avslutning ga derimot Mario Mandzukic en enda større sjanse, men kroaten skjøt utrolig nok over fra kort hold.

Utvisningen var for øvrig Ronaldos 11. i karrieren, men det første i mesterligaen.

Selv med ti mann tok Juventus ledelsen 1-0 på straffe like før pause ved Miralem Pjanic.

Samme mann økte til 2-0, igjen fra krittmerket, like etter pause. Valencia jaget en redusering utover i 2.-omgang, men gjestene holdt unna og tok med seg tre sterke poeng fra Spania.