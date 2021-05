Ronaldo-benking skaper spekulasjoner: – Her er det noe som ikke stemmer

Juventus slo Bologna 4-1 i siste serierunde søndag kveld og sikret dermed mesterligaplassen foran neste sesong.

Kampen måtte vinnes for at Juventus skulle få delta i fotballens gjeveste klubbturnering neste sesong. Alt sto på spill.

Da vakte det naturligvis oppsikt at superstjernen Cristiano Ronaldo ble plassert på benken fra start.

– Her er det noe som ikke stemmer

Strive-kommentator og Serie A-ekspert Even Braastad er blant dem som stusset på avgjørelsen.

– Min første tanke var at «her er det noe som ikke stemmer». Det er et klart signal om at det enten har vært noe uro i forkant av kampen, eller at det allerede er bestemt at han ikke er med i planene neste sesong, sier Braastad til NRK.

Mye sto på spill foran søndagens serieavslutning, og dramaet startet allerede før kampstart da det ble kjent at superstjernen Cristiano Ronaldo var plassert på innbytterbenken. Det er ikke hverdagskost. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Juventus-direktør Fabio Paratici forklarte det hele med at portugiseren ble hvilt på grunn av et tett kampprogram.

Braastad trekker frem at det ikke er noe nytt at Ronaldo hviles i visse anledninger, og det har man sett eksempler på både i Real Madrid og til en viss grad i Juventus. Man tar hensyn til at superstjernen begynner å bli eldre.

Men han kjøper likevel ikke helt forklaringen denne gangen.

– Før er han blitt hvilt i lite viktige kamper. Men den argumentasjonen går ikke hånd i hånd med at man skal hvile Ronaldo i siste runde, og i hvert fall ikke når kampen måtte vinnes. Da nytter det ikke å prøve å bortforklare det. Det er vanskelig å tolke dette som noe annet enn et tegn på at Ronaldos tid i Juventus kanskje er over, sier Braastad.

Even Braastad er spent på Ronaldo-fortsettelsen. Foto: Pressebilde / Strive

Spekulasjonene raser nå i medier verden over. Allerede kobles Ronaldo til gamleklubben Manchester United, og denne uken slo britiske medier som The Mirror stort opp at superstjernen hyret inn et Lisboa-firma til å frakte vekk en haug av luksusbilene sine til ukjent destinasjon.

Ronaldo med kryptisk melding

Da er spørsmålet: Hvis Juventus snart er et lukket kapittel, hva blir neste for Ronaldo?

36-åringen tjener ifølge L'Equipe og andre medier hele 31 millioner euro i året i Juventus. Kontrakten hans går ut etter neste sesong, altså sommeren 2022.

Finnes det noen som har finansielle muskler og vilje til å overta den enorme utgiftsposten han faktisk er?

– For Juventus har han vært et dyrt forsøk på å vinne Mesterligaen. Ronaldo har riktignok gjort det man kan forvente av ham, men det er tvilsomt om Juventus er blitt bedre som lag mens han har vært der, sier Braastad.

Cristiano Ronaldo har selv ikke kommentert søndagens benking eller spekulasjonene den har skapt. Men i kjent stil la han ut en halvkryptisk melding på Instagram søndag kveld.

Med Juventus-slagordet «Fino Alla Fine», som kan oversettes med «til siste slutt», la han ut et bilde av at han hysjer.

Foto: Instagram

Strive-kommentator Braastad mener det uansett hva som skjer ikke er noen grunn til å tvile på at Ronaldo fortsatt er god nok til å prege verdens største fotballklubber.

– 55-45 i retning av at han drar

Særlig egenskapene som målscorer har ikke forsvunnet med alderen, påpeker han.

– Der er han topp, topp klasse. Han scoret over 30 mål i fjor, stanset på 29 i år, og er den første Juventus-toppscoreren i Serie A siden Alessandro Del Piero holdt på. At han fortsatt gjør nytten sin som storcorer, det er det ingen tvil om. Men om det er riktig for Juventus å satse videre på Ronaldo, eller om de skal finne andre måter å bygge laget tilbake til toppen, det er jeg mer usikker på, sier eksperten.

– Hva sier magefølelsen din, er Ronaldo ferdig i Juventus?

– Ettersom de klarte topp fire øker sjansene for at han blir. Det kommer an på flere ting, ønsker Juventus å beholde ham, og finnes det andre klubber som klarer å matche lønnskravene og ønskene hans? Det er vanskelig å ha en magefølelse på det, men akkurat nå er det 55-45 i retning av at han drar, svarer Braastad.

Det eneste som er sikkert er at man går mot en sommer med spekulasjoner for verdens kanskje mest omdiskuterte fotballspiller.

P.S: Ronaldos neste oppgave er å spille EM for Portugal i sommer. Laget er regjerende europamester etter triumfen i 2016, og i gruppespillet denne gangen skal de måle krefter mot Frankrike, Tyskland og Ungarn i det mange har beskrevet som dødens gruppe. EM sparkes i gang 11. juni.