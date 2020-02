Røiseland kan bli fratatt gullsjanse

– Jeg har utrolig lyst til å gå, sier Røiseland.

Likevel er det mulig 29-åringen ikke får det som hun vil.

Til tross for at Røiseland hittil står med to gull og en bronse, og dermed er mesterskapets best presterende utøver, kan ikke landslagssjef Patrick Oberegger love at plassen er reservert til sørlendingen.

Landslagssjef Patrick Oberegger er fortsatt tvilende på hvilken kvinnelig utøver som skal få gå single blandet stafett. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Den vurderingen tar vi etter at vi ser hvordan det går tirsdag. Vi har flere jenter her som har lyst å gå den stafetten, sier Oberegger.

Selv er Røiseland klar på at hun ønsker å gå distansen, men tar likevel ikke den eneste kvinnelige plassen som en selvfølge.

– Det var helt fantastisk å ta gull med Johannes i fjor. Det er mange løp i mesterskapet, men samtidig er jeg i siget nå, forteller Røiseland.

Likt for alle

NRKs skiskytterekspert Ola Lunde er ikke i tvil på hvem som fortjener plassen.

– Først og fremst står det mellom Tiril eller Marte, men per nå er det Marte som bør gå den stafetten.

NRKs skiskytterekspert Ola Lunde er ikke i tvil om at det er Olsbu som fortjener plassen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Røiseland har vært igjennom mye allerede, kan det være positivt for henne å stå over?

– Man burde muligens justere litt om hun føler seg veldig sliten etter 15-kilometeren. Uansett gjelder det samme for Tiril, hun har jo også gått mye. Men Marte gikk jo tross alt alle distansene i fjor, sier Lunde.

Idrettssjef Per Arne Botnan opplyser i en SMS til NRK at ledelsen ikke tar stilling til uttaket før etter 15.- og 20-kilometeren på henholdsvis tirsdag og onsdag.

– Alle er aktuelle, mer eller mindre, skriver Botnan.

Tung 59. plass

Det var en tydelig skuffet Tiril Eckhoff som ankom målområdet på den første individuelle øvelsen. 59.-plassen med seks strafferunder stod i sterk kontrast til gullet på hjemmebane i 2016.

Siden den gang har 29-åringen «kun» vunnet én individuell medalje i VM-sammenheng, et sølv på jaktstarten i fjor.

Tiril Eckhoff taklet ikke høyden i Italia under sprinten, og bommet seks ganger. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Eckhoff ankom Italienske Anterselva med et klart favorittstempel. Med seks individuelle seiere i verdenscupen i bagasjen så langt denne sesongen, ble hun spådd til å gjøre et av sine beste mesterskap noensinne.

29-åringen er godt kjent med egne prestasjoner så langt i mesterskapet, og har selv ikke store forhåpninger om å bli tatt ut til single blandet stafett.

– Heldigvis er det ikke opp til meg å bestemme. Jeg er ganske sikker på at Marte har lyst til å gå den, så da skal hun få lov, sier Eckhoff.

Single blandet stafett var nykommer på VM-programmet i fjor. Røiseland gikk distansen sammen med Johannes Thingnes Bø, og sammen endte de på toppen av pallen.