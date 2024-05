Tirsdag ble det klart at roer Kjetil Borch ikke får muligheten til å forsvare OL-sølvet sitt fra Tokyo.

Skuffelsen var stor for den norske roprofilen, men smilet kom ekstremt fort tilbake.

Så fort Borch kom seg opp på bryggen i sveitsiske Luzern, ble et av livets store spørsmål stilt til samboer Alice Mayne.

– Kjæresten min visste ikke så veldig mye av hva som skjedde før jeg gikk ned på kne på brygga. Det var egentlig ganske behagelig for jeg var så sliten i låret at jeg nesten ikke klarte å stå, sier Borch til NRK.

– Fikk du noe svar?

– Jeg fikk et ja, da.

FORLOVET: Alice Mayne (til venstre) og Kjetil Borch, her i bryllupet til Therese Johaug og Nils Jakob Hoff på nyttårsaften. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Ikke noe bedre sted å fri

Borch vil ikke si noe om hvor planlagt frieriet var, men innsjøen Rotsee midt i hjertet av Sveits føltes som det perfekte sted for roeren.

– Jeg er samboer med en tidligere roer. Jeg synes kanskje ikke det er noe bedre sted å fri enn det som blir beskrevet som «Lake of the Gods» innen roing. Det falt veldig naturlig å gjøre det da jeg kom inn til bryggen i dag, sier Borch.

– Hva betyr dette for deg?

– Det betyr veldig mye, sier Borch og fortsetter:

– Hun har vært en utrolig sterk støtte for meg det siste halvannet året. Det er ingen tvil om at det er en person jeg vil ha med videre i livet og det var ingen grunn til å vente.

Den halvknuste OL-drømmen

I tirsdagens OL-kvalifisering var det kun de to beste som fikk en plass i sommerens mesterskap. Borch kjempet lenge bak de to beste, men selv med en god sluttspurt ble han nummer fire.

Dermed glapp muligheten til å forsvare OL-sølvet i singlesculler for 34-åringen.

SØLVGLISET: Kjetil Borch med OL-sølvet fra Tokyo. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det var veldig kjipt. Jeg har jobbet hardt for å komme inn på rett spor igjen etter i fjor. Det har vært en veldig lang redningsaksjon og jeg vil jo si at vi i aller høyeste grad har lykkes. Jeg er tilbake i ganske godt slag, men dessverre ikke godt nok til å kvalifisere singelen i dag, sier han.

Det finnes riktignok fortsatt et håp for at Borch blir å se som utøver i sommerens OL.

Norge har nemlig kvalifisert en dobbeltsculler til OL, men de fire som tidligere kjempet om en plass i den båten skal i stedet ro dobbeltfirer i Paris etter tirsdagens seier i OL-kvalifiseringen.

Dermed kan Borch få en mulighet i dobbeltsculleren. Under lekene i Rio de Janeiro i 2016 tok han bronse sammen med Olaf Tufte i nettopp dobbeltsculleren.

– Rohjertet mitt banker fortsatt veldig sterkt. Det får bli opp til roforbundet hva som skjer videre nå. Jeg vet i hvert fall at jeg er i veldig god grunnform og kjenner meg ikke ferdig med roing. Jeg har en veldig god motivasjon, så jeg tror ikke dette er siste stikk fra Kjetil Borch, sier Kjetil Borch.

Fredrik Brekken, landslagstrener i roing, forteller at de skal bruke tid på å sette sammen dobbeltsculleren.

– Vi er pålagt av Olympiatoppen å sette sammen den båten som vi tror kan prestere best, sier Brekken og fortsetter:

– Det er ikke slik at vi kan sette sammen en båt med to juniorer for å gi dem erfaring. I så fall må de ha noe i et OL å gjøre. Kommende helg skal Martin Helseth og Ole Amund Storlien ro dobbeltsculler for Norge i verdenscupstevnet i Luzern.