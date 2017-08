Rodal om Warholms taktikk: – Brutalt

– Han er tøff og modig, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal om hvordan Karsten Warholm har fremstått i sine taktiske valg så langt i VM.

Onsdag kveld klokken 22.33 løper Warholm VM-finale på 400 meter hekk, og det som en av medaljefavorittene. Der vil man trolig nok en gang få se det som er blitt Warholms signatur-taktikk.

Han har nemlig fått vane for å pangstarte løpene sine, og sette inn spurten omtrent med det samme. Det er en metode som ikke akkurat gir deg mange hvileskjær.

– De får bare komme

Det aller vanligste er jo som kjent å spare litt på kreftene til en sluttspurt, men det vil ikke Warholm gjøre.

– Jeg vil bruke energien min når jeg har den, og det er i starten av løpet, forklarer Warholm.

Rodal synes Warholms valg er smart - men krevende.

– Han tør å satse ordentlig, tør å åpne hardt og ha et litt brutalt løpsopplegg, sier NRK-eksperten.

Warholm vil helst ha et forsprang før den åttende hekken. Ved den åttende hekken får han nemlig alltid en teknisk utfordring. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Warholm benyttet seg av taktikken både i forsøksheatet og i semifinalen. Spesielt i semifinalen startet han veldig raskt, og fikk et godt forsprang midtveis i 400-meteren.

– Jeg gikk hardt ut som vanlig. Jeg lot det bare stå til. Jeg synes det er veldig fint å ha det forspranget, og så får de bare komme litt utpå oppløpet der, forklarte han etter semifinalen.

Fordelen er selvsagt at Warholm får et forsprang. Ulempen er at han kanskje ikke har like mye krefter igjen når de andre setter inn støtet på slutten av løpet.

Slik så det ut da Warholm kontrollerte seg videre fra semifinalen. VM-favoritten Kerron Clement vant dette heatet foran Warholm, og han velger som regel å spare litt på kreftene i starten.

Håper han sparer litt mer på kruttet

Warholm bruker denne taktikken likevel på grunn av det som alltid skjer med ham på den åttende hekken. Der er han for det første alltid veldig sliten, og han må i tillegg skifte fra 13 til 15 steg. Da går det bittelitt tregere.

– Han tenker nok at han skal løpe tøft i åtte hekker, for å ha en liten buffer til det som skjer derfra og ut, forklarer Rodal.

Han håper imidlertid Warholm sparer litt mer på kruttet i kveldens finale.

– Han nevnte at han åpnet veldig tøft i semifinalen, og mente selv at det kanskje var litt for hardt. Jeg tror det kan være fornuftig å balansere det litt mer, for det skjer tross alt litt på de siste ti prosentene av løpet, sier Rodal.

Går det som mange tror og håper, blir 21-åringen den fjerde nordmannen gjennom tidene med en VM-medalje i en løpsøvelse. Bare Rodal selv, Ingrid Kristiansen og Grete Waitz har greid det samme.